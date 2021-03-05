Узбекистан намерен сотрудничать с несколькими белорусскими вузами

С нового учебного года студенты будут приняты на совместную образовательную программу 2 + 2 по направлениям "Лазерная физика", "Материаловедение и технологии материалов", "Возобновляемые источники энергии и устойчивое развитие", а также "Физика окружающей среды".

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Ректор Национального университета Узбекистана (НУУз) имени Мирзо Улугбека Иномжон Меджидов встретился с министром образования Беларуси Игорем Карпенко. В ходе диалога стороны подписали меморандум о сотрудничестве НУУз с Республиканским институтом профессионального образования Беларуси, сообщает пресс-служба Минвуза.

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По данным Министерства, с нового учебного года студенты будут приняты на совместную образовательную программу ("2 + 2") по направлениям "Лазерная физика", "Материаловедение и технологии материалов" (по отраслям), "Возобновляемые источники энергии и устойчивое развитие", а также "Физика окружающей среды".

Кроме того, ректор Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода Нодирбек Сайфуллаев встретился с проректором по учебной части Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Беларуси Юрием Белых. По итогам встречи между двумя вузами был подписан меморандум о совместном сотрудничестве.

Помимо этого, в Навоийском государственном педагогическом институте прошла встреча с представителями Полоцкого государственного университета, в ходе которой был разработан план действий по дальнейшему развитию сотрудничества в области исследований. Отмечается, что в этом учебном году институт запустил совместную образовательную программу ("2 + 2") по направлениям "Прикладная психология" и "Русский язык как иностранный".

Напомним: за последние два года на территории Узбекистана также начали функционировать 11 филиалов российских вузов и одно представительство РУДН. К тому же в новом 2021/2022 учебном году в Ташкенте откроется филиал Санкт-Петербургского государственного университета.