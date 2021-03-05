ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан 4,5 тонны шприцев для вакцинации от COVID

Груз является частью подготовки Узбекистана "к приему вакцины против COVID-19". В конце февраля ЮНИСЕФ передал службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики 223 единицы спецтехники для транспортировки вакцин от COVID-19.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. ЮНИСЕФ поставил в Узбекистан 4,5 тонны упакованных шприцев в рамках механизма COVAX по вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЮНИСЕФ в республик.

Для справки: COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки.

Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.

"Сегодня рано утром в международном аэропорту Ташкента сотрудники ЮНИСЕФ получили 4500 килограммов упакованных шприцев в рамках COVAX", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Груз является частью подготовки Узбекистана "к приему вакцины против COVID-19". В конце февраля ЮНИСЕФ передал службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики 223 единицы спецтехники для транспортировки вакцин от COVID-19. Поставки были профинансированы GAVI.

Ранее СЭС сообщала, что власти Узбекистана ведут переговоры с 12 производителями вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В частности, речь идет также о закупке 100 тысяч доз Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, а также до 2,5 миллиона доз вакцины Astra-Zeneca.

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Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи, была сертифицирована в Узбекистане 17 февраля.