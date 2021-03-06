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Трещина на здании

За ночь в Узбекистане произошло два землетрясения

© CC0 / Pixabay / Brett_Hondow
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210306/16143364/Za-noch-v-Uzbekistane-proizoshlo-dva-zemletryaseniya.html

Двойное потрясение: жители ряда городов Узбекистана сегодня ночью почувствовали несколько толчков. Их сила в столице была на уровне 4 баллов.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Жители Узбекистана ночью и ранним утром 6 марта 2021 года ощутили два землетрясения. Эти сведения подтвердили в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

В Джизакской области ощутили землетрясение >>

Первое землетрясение зарегистрировано в 2:52. Его эпицентр находился в Пскентском районе Ташкентской области. Магнитуда составила 4,4 балла. Глубина очага — 10 км.

В Ташкенте подземные толчки ощущались с силой 4 балла, в Гулистане — 3 балла, в Джизаке и Намангане — по 2 балла.

Спустя несколько часов жители республики вновь почувствовали движение земной коры. Это произошло в 6:04 на территории Кадамжайского района Кыргызстана. Магнитуда в эпицентре составила 4 балла. Глубина залегания очага — 13 км.

Сила подземных толчков в Фергане составила 4 балла, в Андижане и Намангане — по 2 балла.

Теги:
Узбекистан, сейсмолог, землетрясение



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