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Ямы на дороге

Кто возместит ущерб от ДТП на разбитой дороге — закон

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210306/16144045/Kto-vozmestit-uscherb-ot-DTP-na-razbitoy-doroge--zakon.html

Ущерб от аварии возмещает та организация, на балансе которой находится трасса. Это указано в статье 17 Закона об автомобильных дорогах.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Если ДТП произошло из-за ям и ухабов на дороге, то ущерб должны возместить. Пострадавший имеет право обратиться с заявлением в Инспекцию по контролю автомобильных дорог при Министерстве транспорта. Специалисты ведомства проведут экспертизу и выдадут заключение. Если предположения подтвердятся, заключение будет передано в суд.

ДТП на малой кольцевой дороге в Ташкенте
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Все дороги находятся на балансе организаций. Ущерб от аварии возмещает та организация, на балансе которой находится трасса. Это указано в статье 17 Закона об автомобильных дорогах.

В 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 дорожно-транспортных происшествия, что на 13,7% меньше по сравнению с 2019 годом. По данным Главного управления безопасности дорожного движения МВД число аварий с летальным исходом в 2020 году составило 1689.

Ведущий специалист информационной службы ГУБДД МВД Республики Узбекистан Улугбек Муродов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан заявил, что согласно статистике, наибольшее число аварий произошло по причине перехода пешеходами проезжей части в неположенном месте — это 28%.

На втором месте ДТП, связанные с нарушением скоростного режима, их 17%. Неосторожность водителей привела к 8% автокатастроф. Среди причин стоит также назвать нарушение правил обгона (7%), выезд на встречную полосу (6,7%), усталость водителей (4%), движение велосипедистов по проезжей части (3,4%), управление автомобилем в нетрезвом состоянии (2,3%), неосторожность водителя, изменение направления движения и другие.

Теги:
Узбекистан, ДТП



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