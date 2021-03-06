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Президент поздравил женщин с праздником

На обеспечение жильем женщин выделят 421 млрд сумов

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210306/16144265/Prezident-poruchil-vydelit-421-mlrd-sumov-na-obespechenie-zhilem-zhenschin.html

В этом году из бюджета будет выделено 210 миллиардов сумов на обеспечение жильем малообеспеченных женщин и девушек, воспитываемых матерями-одиночками, еще 211 миллиардов сумов — на обеспечение бездомных социальным жильем.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Международном конгресс-центре в Ташкенте проходит праздничное мероприятие, посвященное 8 марта — Международному женскому дню. В мероприятии принимает участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе его администрации.

"Вы для нас — прежде всего священный образ матери, дорогой Родины и семьи, неиссякаемый источник любви, добра и вдохновения", — отметил Мирзиёев в своем поздравлении.

Президент подчеркнул активность женщин во всех сферах, особенно проявленную ими самоотверженность при защите здоровья населения и обучении детей в условиях пандемии.

Президент поздравил женщин с праздником
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поздравил женщин с праздником

Глава государства отметил, что сегодня подписал очередное постановление о материальной и социальной поддержке женщин. Согласно документу в этом году из бюджета будет выделено 210 миллиардов сумов на обеспечение жильем малообеспеченных женщин и девушек, воспитываемых матерями-одиночками, еще 211 миллиардов сумов — на обеспечение бездомных социальным жильем.

Мирзиёев поручил компенсировать аренду жилья женщинам, оставшимся без крова >>

Большие средства будут направлены также на материальную помощь, лечение, профессиональное обучение и трудоустройство нуждающихся женщин.

Теги:
8 марта, женщины, президент Узбекистана, поздравление



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