В Нукусе заработал региональный учебный центр Национальной гвардии

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Нукусе образован Каракалпакский Республиканский региональный учебный центр Национальной гвардии, Ферганский учебный центр Национальной гвардии преобразован в Ферганский региональный учебный центр, а Даштабадский учебный центр — в Джизакский региональный учебный центр Национальной гвардии.

Такие изменения предусмотрены профильным постановлением президента, подписанном несколько дней назад, сообщает пресс-служба Минюста.

Учебный процесс в новообразованных учебных центрах по начальной подготовке, переподготовке и повышению квалификации военнослужащих и сотрудников обеспечивается с распределением по следующим регионам:

в Ферганском центре будут обучаться военнослужащие и сотрудники, проходящие службу в Ташкенте, а аткже Ташкентской, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях;

в Джизакском центре – военнослужащие и сотрудники, проходящие службу в Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях;

в Каракалпакском центре – проходящие службу в Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Навоийской и Бухарской областях.

Переподготовка и повышение квалификации руководящего и педагогического составов региональных учебных центров проводится в Военно-техническом институте Национальной гвардии и высших, высших военных и специализированных образовательных учреждениях других министерств и ведомств.