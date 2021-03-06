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МВД и Нацгвардия провели совместные учения

В Нукусе заработал региональный учебный центр Национальной гвардии

Пресс-служба Национальной гвардии
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210306/16144449/V-Nukuse-zarabotal-regionalnyy-uchebnyy-tsentr-Natsionalnoy-gvardii.html

Глава государства постановил совершенствовать деятельность учебных центров Национальной гвардии Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Нукусе образован Каракалпакский Республиканский региональный учебный центр Национальной гвардии, Ферганский учебный центр Национальной гвардии преобразован в Ферганский региональный учебный центр, а Даштабадский учебный центр — в Джизакский региональный учебный центр Национальной гвардии.

Такие изменения предусмотрены профильным постановлением президента, подписанном несколько дней назад, сообщает пресс-служба Минюста.

Учебный процесс в новообразованных учебных центрах по начальной подготовке, переподготовке и повышению квалификации военнослужащих и сотрудников обеспечивается с распределением по следующим регионам:

  • в Ферганском центре будут обучаться военнослужащие и сотрудники, проходящие службу в Ташкенте, а аткже  Ташкентской, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях;
  • в Джизакском центре – военнослужащие и сотрудники, проходящие службу в Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях;
  • в Каракалпакском центре – проходящие службу в Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Навоийской и Бухарской областях.

Переподготовка и повышение квалификации руководящего и педагогического составов региональных учебных центров проводится в Военно-техническом институте Национальной гвардии и высших, высших военных и специализированных образовательных учреждениях других министерств и ведомств.

Теги:
Президент, Постановление, Нукус, Обучение, Национальная гвардия Узбекистана



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