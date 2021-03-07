Узбекистан готовится стать новым "нефтегазовым гигантом" — не без помощи союзника

Посодействовать развитию нефтегазовой отрасли республики захотела Россия. Как именно — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Российское предприятие "Трубная металлургическая компания" (ТМК) начала отгружать свою продукцию для АО "Узбекнефтегаз".

Всего уже поставлено более 9 тысяч тонн труб — это в рамках годового контракта. Его общий объем не раскрывается.

Известно, что российская компания договорилась об отгрузке в республику обсадных труб, включая премиальные резьбовые соединения.

Эта продукция будет задействована в проектах годовой программы "Узбекнефтегаза" по нефтегазовой добыче.

По словам гендиректора ТМК Игоря Корытько, участие в развитии нефтегазового комплекса Узбекистана — это "один из стратегических приоритетов долгосрочного присутствия" российского предприятия в регионе.

Контракт между ТМК и АО "Узбекнефтегаз" был заключен в декабре 2020-го в посольстве РУз в Москве.

Тогда стороны договорились упрочить двустороннее сотрудничество, в том числе в научно-технической отрасли.

Россия выразила готовность также посодействовать развитию нефтегазовой отрасли республики.

Отметим, что ТМК является одним из крупнейших поставщиков трубной продукции в нефтегазовой сфере. Предприятия компании расположены в нескольких странах: России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане.

Кроме того, в РФ функционируют два научно-исследовательских центра.

АО "Узбекнефтегаз", в свою очередь, — это крупнейшая компания нефтегазового сектора Узбекистана.

Сотрудничество двух "гигантов", как ожидается, позволит республике значительно развить свою нефтегазовую отрасль, что, в перспективе, поднимет ее вес как во всем регионе, так и в мире.