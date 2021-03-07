17:25 07 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск

Узбекистан готовится стать новым "нефтегазовым гигантом" — не без помощи союзника

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
214171
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210307/16145114/Uzbekistan-gotovitsya-stat-novym-neftegazovym-gigantom--ne-bez-pomoschi-soyuznika.html

Посодействовать развитию нефтегазовой отрасли республики захотела Россия. Как именно — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Российское предприятие "Трубная металлургическая компания" (ТМК) начала отгружать свою продукцию для АО "Узбекнефтегаз". 

УДП «Шуртанский газо-химический комплекс»
© Sputnik / Александр Гращенков
"Узбекнефтегаз" привлек "Сибур" и "Газпром нефть" к проектам в газохимии

Всего уже поставлено более 9 тысяч тонн труб — это в рамках годового контракта. Его общий объем не раскрывается.

Известно, что российская компания договорилась об отгрузке в республику обсадных труб, включая премиальные резьбовые соединения.

Эта продукция будет задействована в проектах годовой программы "Узбекнефтегаза" по нефтегазовой добыче. 

По словам гендиректора ТМК Игоря Корытько, участие в развитии нефтегазового комплекса Узбекистана — это "один из стратегических приоритетов долгосрочного присутствия" российского предприятия в регионе.

Контракт между ТМК и АО "Узбекнефтегаз" был заключен в декабре 2020-го в посольстве РУз в Москве.

Тогда стороны договорились упрочить двустороннее сотрудничество, в том числе в научно-технической отрасли. 

Россия выразила готовность также посодействовать развитию нефтегазовой отрасли республики. 

Отметим, что ТМК является одним из крупнейших поставщиков трубной продукции в нефтегазовой сфере. Предприятия компании расположены в нескольких странах: России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане.

Кроме того, в РФ функционируют два научно-исследовательских центра. 

АО "Узбекнефтегаз", в свою очередь, — это крупнейшая компания нефтегазового сектора Узбекистана.

Сотрудничество двух "гигантов", как ожидается, позволит республике значительно развить свою нефтегазовую отрасль, что, в перспективе, поднимет ее вес как во всем регионе, так и в мире. 

Теги:
Узбекнефтегаз, нефтегазовая отрасль, Газ, Нефть



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Глюкофон, козья ангорка и куклы-хохотушки — чем удивляют узбекские мастера
Урок самообороны к 8 Марта: каратист показал, как защититься от "маньяка" — видео
Как бережно использовать воду
Как бережно использовать воду – стратегия

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться