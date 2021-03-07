Приставал к 10-летнему мальчику: в Ташкенте разыскивают таксиста-педофила

Ребенок без сопровождения взрослых остановил такси и поехал в другой район к родственникам. Детали уголовного дела не разглашаются, поскольку дело касается несовершеннолетнего.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Ташкенте расследуют дело, связанное с непристойным поведением таксиста в отношении ребенка.

В столичном ГУВД сообщили, что 28 февраля в УКД ОВД Чиланзарского района обратился 30-летний местный житель. Мужчина утверждал, что в отношении его 10-летнего сына домогались.

Со слов отца, мальчик без сопровождения взрослых остановил такси и поехал в другой район к родственникам. Во время поездки таксист попытался совершить развратные действия.

Правоохранители тут же начали расследовать инцидент.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 129 УК РУз ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет").

Личность таксиста пока устанавливается, обстоятельства произошедшего изучаются.

В ГУВД также предупредили о том, что подробности дела разглашаться не будут "в интересах ребенка и для того, чтобы сведения, которыми располагает следствие, не отразились негативно на его будущем".