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Приставал к 10-летнему мальчику: в Ташкенте разыскивают таксиста-педофила

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210307/16145540/Pristaval-k-10-letnemu-malchiku-v-Tashkente-razyskivayut-taksista-pedofila.html

Ребенок без сопровождения взрослых остановил такси и поехал в другой район к родственникам. Детали уголовного дела не разглашаются, поскольку дело касается несовершеннолетнего.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В Ташкенте расследуют дело, связанное с непристойным поведением таксиста в отношении ребенка. 

Девочка стоит спиной. Архивное фото
Sputnik / Жоомарт Ураимов
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В столичном ГУВД сообщили, что 28 февраля в УКД ОВД Чиланзарского района обратился 30-летний местный житель. Мужчина утверждал, что в отношении его 10-летнего сына домогались.

Со слов отца, мальчик без сопровождения взрослых остановил такси и поехал в другой район к родственникам. Во время поездки таксист попытался совершить развратные действия. 

Правоохранители тут же начали расследовать инцидент.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 129 УК РУз ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет").

Личность таксиста пока устанавливается, обстоятельства произошедшего изучаются. 

В ГУВД также предупредили о том, что подробности дела разглашаться не будут "в интересах ребенка и для того, чтобы сведения, которыми располагает следствие, не отразились негативно на его будущем".

Теги:
педофил, Узбекистан, ГУВД Ташкента, ребенок, таксист, такси



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