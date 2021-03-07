Муниса Ризаева выходит замуж — певица поделилась фото с помолвочным кольцом

О важном событии в своей жизни артистка сообщила в Instagram. На снимке виднеется шикарное кольцо и рука неизвестного мужчины.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева готовится пойти под венец.

Радостным событием девушка поделилась на своей страничке в Instagram. Свой пост она сопроводила довольным смайликом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Munisa Rizaeva (Singer) (@munisarizaeva)

Пользователи принялись поздравлять артистку, свой комментарий оставила даже сестра Мунисы Карима.

"Поздравляю. I’m so happy", — написала Карима Ризаева под публикацией.

Певицу также поддержали ее "коллеги по цеху", среди которых была замечена звезда отечественного шоу-бизнеса Зиёда Кобилова.

Напомним, что в этом году Муниса Ризаева готовится праздновать свой юбилей — в октябре певице исполняется 35 лет.

Ранее артистка регулярно комментировали слухи, касающиеся личной жизни. Она утверждала, что не замужем и, более того, — совсем не стремится искать жениха и не ищет альфонса.