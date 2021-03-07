Муниса Ризаева выходит замуж — певица поделилась фото с помолвочным кольцом

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева готовится пойти под венец.
Радостным событием девушка поделилась на своей страничке в Instagram. Свой пост она сопроводила довольным смайликом.
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Пользователи принялись поздравлять артистку, свой комментарий оставила даже сестра Мунисы Карима.
"Поздравляю. I’m so happy", — написала Карима Ризаева под публикацией.
Певицу также поддержали ее "коллеги по цеху", среди которых была замечена звезда отечественного шоу-бизнеса Зиёда Кобилова.
Напомним, что в этом году Муниса Ризаева готовится праздновать свой юбилей — в октябре певице исполняется 35 лет.
Ранее артистка регулярно комментировали слухи, касающиеся личной жизни. Она утверждала, что не замужем и, более того, — совсем не стремится искать жениха и не ищет альфонса.