17:25 07 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск

Муниса Ризаева выходит замуж — певица поделилась фото с помолвочным кольцом

http://qesi134.metr.spb.ru
Общество
Получить короткую ссылку
269201
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/03/07/16145653.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210307/16145636/Munisa-Rizaeva-vykhodit-zamuzh--pevitsa-podelilas-foto-s-obruchalnym-koltsom.html

О важном событии в своей жизни артистка сообщила в Instagram. На снимке виднеется шикарное кольцо и рука неизвестного мужчины.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Узбекская певица Муниса Ризаева готовится пойти под венец. 

Радостным событием девушка поделилась на своей страничке в Instagram. Свой пост она сопроводила довольным смайликом. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Munisa Rizaeva (Singer) (@munisarizaeva)

Пользователи принялись поздравлять артистку, свой комментарий оставила даже сестра Мунисы Карима.

"Поздравляю. I’m so happy", — написала Карима Ризаева под публикацией.

Певицу также поддержали ее "коллеги по цеху", среди которых была замечена звезда отечественного шоу-бизнеса Зиёда Кобилова. 

Напомним, что в этом году Муниса Ризаева готовится праздновать свой юбилей — в октябре певице исполняется 35 лет.

Ранее артистка регулярно комментировали слухи, касающиеся личной жизни. Она утверждала, что не замужем и, более того, — совсем не стремится искать жениха и не ищет альфонса. 

Теги:
шоу-бизнес, Муниса Ризаева, Невеста, свадьба



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Глюкофон, козья ангорка и куклы-хохотушки — чем удивляют узбекские мастера
Урок самообороны к 8 Марта: каратист показал, как защититься от "маньяка" — видео
Как бережно использовать воду
Как бережно использовать воду – стратегия

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться