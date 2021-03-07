Ученые открыли еще один слой Земли, из-за которого могут переписать учебники

Как считает автор исследования Джоанн Стивенсон, новые выводы ученых способны перевернуть наше представление об устройстве планеты.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Со школьных лет всем известно, что Земля состоит из четырех слоев: земной коры, мантии, внешнего и внутреннего ядра.

Однако недавние исследования заставили задуматься, а так ли это на самом деле?

Австрийские геологи выступили с сенсационным заявлением — по их мнению, слоев на самом деле может быть пять.

Специалисты отметили, что скорее всего во внутреннем ядре Земли находится еще одна структура, которую невозможно увидеть и трудно обнаружить.

Как же тогда ученые о ней узнали? Они изучили данные о времени прохождения сейсмических волн внутри нашей планеты и уловили колебания в ядре.

Crap. They found my hidden stash spot. https://t.co/fKl0yIdg9H — BrianZFandom - Horror and More (@BrianPiotrzkow1) March 4, 2021

Также выяснилось, что железо во внутреннем ядре изменило свою структуру. Это указывает на сформировавшуюся новую "пограничную линию", которая протягивается на расстоянии около 650 километров от центра Земли.

Как считает автор исследования Джоанн Стивенсон, это знание может в корне изменить наше представление об устройстве планеты, а, значит, есть вероятность, что скоро придется переписывать учебники.