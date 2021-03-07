21:48 07 Марта 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR12661.56
  • USD10517.12
Поиск

Минздрав опубликовал мультфильм, где ответил на 3 ключевых вопроса про вакцины

© Depositphotos / Kovop58@gmail.com
Общество
Получить короткую ссылку
15012
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/03/07/16149498.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210307/16149479/Minzdrav-otvetil-na-3-glavnykh-voprosa-pro-vaktsiny-v-sotsialnom-rolike.html

Самую актуальную информацию о вакцинации от COVID-19 в Узбекистане можно прочитать в нашей инфографике. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Минздрав Узбекистана опубликовал видеоролик, в котором рассказал обо всем том, что волнует граждан в пандемию: как производятся вакцины, как они доставляются и как делается сама прививка. 

Социальный ролик был создан совместно с рядом крупных международных организаций. 

Заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев
© Международный пресс-клуб
Накажут ли узбекистанцев за отказ от вакцинации против коронавируса — Мусаев

Отметим, что ситуация с COVID-19 в республике, можно считать, что стабилизировалась. 

Между тем эпидобстановка в мире и вспышка новых штаммов требуют массовой вакцинации населения. 

Сейчас власти Узбекистана рассматривают сразу несколько препаратов. Их думают или применять, или даже начать производить на территории страны. 

Актуальную последнюю информацию о вакцинации от COVID-19 смотрите в нашей инфографике

Теги:
Узбекистан, Минздрав Узбекистана, пандемия, коронавирус, вакцинация, Вакцина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Глюкофон, козья ангорка и куклы-хохотушки — чем удивляют узбекские мастера
Урок самообороны к 8 Марта: каратист показал, как защититься от "маньяка" — видео
Как бережно использовать воду
Как бережно использовать воду – стратегия

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться