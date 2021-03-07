Минздрав опубликовал мультфильм, где ответил на 3 ключевых вопроса про вакцины

Самую актуальную информацию о вакцинации от COVID-19 в Узбекистане можно прочитать в нашей инфографике. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Минздрав Узбекистана опубликовал видеоролик, в котором рассказал обо всем том, что волнует граждан в пандемию: как производятся вакцины, как они доставляются и как делается сама прививка.

Социальный ролик был создан совместно с рядом крупных международных организаций.

Отметим, что ситуация с COVID-19 в республике, можно считать, что стабилизировалась.

Между тем эпидобстановка в мире и вспышка новых штаммов требуют массовой вакцинации населения.

Сейчас власти Узбекистана рассматривают сразу несколько препаратов. Их думают или применять, или даже начать производить на территории страны.

Актуальную последнюю информацию о вакцинации от COVID-19 смотрите в нашей инфографике.