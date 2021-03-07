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У большинства переболевших COVID-19 появились проблемы с психикой — ученые

© Depositphotos / Sudok1
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210307/16149916/U-bolshinstva-perebolevshikh-COVID-19-poyavilis-problemy-s-psikhikoy--uchenye.html

По последним данным ВОЗ, количество зарегистрированных случаев заболевания корорнавирусом уже перевалило за 115 миллионов. По данным Университета Хопкинса цифра достигает 116 миллионов.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. После того, как человек переболеет COVID-19, ему требуется какое-то время, чтобы восстановиться. 

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Однако зачастую в результате заболевания появляются какие-то проблемы, которые так просто не проходят. 

Специалисты из Оксфордского университета Брукса выяснили, что у большинства переболевших наблюдаются краткосрочные нервно-психические и когнитивные расстройства.

Так, например, у 95% людей был диагностирован посттравматический стресс, у 45% — нарушение внимания, у 13-28% — ухудшение памяти. 

При этом до COVID-19 никаких подобных отклонений у пациентов не наблюдалось. 

Однако у 17-42% также были выявлены куда более серьезные долгосрочные расстройства — так называемые аффективные. К ним относится, к примеру, депрессия. 

Пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью (38—50%).

Ранее в ВОЗ озвучили дату окончания пандемии — специалисты считают, что она завершится в начале 2022 года. И это в лучшем случае. 

А пока специалисты прогнозируют третью волну COVID-19. Отмечается, что новая вспышка заболеваемости может произойти уже весной. 

Теги:
здоровье, ученые, пандемия, коронавирус



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