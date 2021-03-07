У большинства переболевших COVID-19 появились проблемы с психикой — ученые

По последним данным ВОЗ, количество зарегистрированных случаев заболевания корорнавирусом уже перевалило за 115 миллионов. По данным Университета Хопкинса цифра достигает 116 миллионов.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. После того, как человек переболеет COVID-19, ему требуется какое-то время, чтобы восстановиться.

Однако зачастую в результате заболевания появляются какие-то проблемы, которые так просто не проходят.

Специалисты из Оксфордского университета Брукса выяснили, что у большинства переболевших наблюдаются краткосрочные нервно-психические и когнитивные расстройства.

Так, например, у 95% людей был диагностирован посттравматический стресс, у 45% — нарушение внимания, у 13-28% — ухудшение памяти.

При этом до COVID-19 никаких подобных отклонений у пациентов не наблюдалось.

Однако у 17-42% также были выявлены куда более серьезные долгосрочные расстройства — так называемые аффективные. К ним относится, к примеру, депрессия.

Пациенты также жаловались на проблемы с концентрацией (44%) и памятью (38—50%).

Ранее в ВОЗ озвучили дату окончания пандемии — специалисты считают, что она завершится в начале 2022 года. И это в лучшем случае.

А пока специалисты прогнозируют третью волну COVID-19. Отмечается, что новая вспышка заболеваемости может произойти уже весной.