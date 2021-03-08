Правоохранители за год раскрыли свыше 90 процентов преступлений

В минувшем году в республике зарегистрировано 62 081 преступление, что в среднем составляет 182,4 преступлений на 100 тысяч человек. Почти все они раскрыты.

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В 2020 году правоохранительные органы Узбекистана раскрыли 92,6 процента преступлений. Соответствующие данные озвучены 4 марта на заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности.

Как сообщается, по инициативе органов внутренних дел выявлены 20 994 преступления, следственными органами за этот период задержаны 2446 лиц, находившихся в розыске, и найдены 436 пропавших без вести граждан.

“Вместе с тем, проведенные изучения показывают, что в деятельности органов внутренних дел имеются определенные недостатки, проблемы, ждущие своего решения, и не в полной мере использованные возможности”, - говорится в сообщении.

В частности, в минувшем году в республике зарегистрировано 62 081 преступление, что в среднем составляет 182,4 преступлений на 100 тысяч человек.

В 2020-м 5 774 женщины совершили 5 520 преступлений. По мнению парламентариев, это связано с нерешенными проблемами женщин, живущих в тяжелых жизненных условиях.

Так, 14 774 женщинам, подвергшимся притеснениям в семейно-бытовой жизни, выданы «охранные ордеры», в 317 случаях виновные лица привлечены к административной и уголовной ответственности.

В 2020 году каждое четвертое преступление, зарегистрированное в республике (14 378 или 23,2%), совершено молодыми людьми, из них 4052 – незанятой молодежью.

Неэффективное решение вопросов занятости население на местах привело к тому, что преступления совершили свыше девяти тысяч безработных граждан.