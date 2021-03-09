Почему не смогли спасти СССР — экс-советник Ельцина рассказал правду

Датой распада страны считается 25 декабря 1991-го — в тот день Горбачев объявил народу об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало подписание 8 декабря Беловежского соглашения лидерами РФ, Беларуси и Украины.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Бывший советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич спустя много лет высказал свое мнение о том, почему же не удалось предотвратить развал СССР.

По его словам, первый президент СССР Михаил Горбачев до последнего пытался сохранить страну, но события, происходившие в обществе, не позволили этого сделать.

Речь идет об августовском путче 1991 года, который стал критическим ударом, некой "точкой невозврата", считает Станкевич.

По его мнению, Горбачеву попросту не повезло.

"Существует такой фактор, как непредвиденные нежелательные последствия. В истории это происходит сплошь и рядом. Так и было с Горбачевым. Он действительно стремился сохранить Советский Союз. Но, к сожалению, произошел путч в августе 1991 года. И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы. В итоге СССР распался", — заявил Станкевич в интервью Ura.ru.

По его словам, КПСС сперва завела страну в тупик, а затем "неловко реформировала".

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что народ СССР мог быть уничтожен гораздо раньше — во времена Великой Отечественной войны.

Однако героизм и установка "идти до самого конца" привели страну к победе и позволили ей дальше расти и развиваться.

История СССР фактически закончилась 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил о том, что он покидает пост главы государства.

Этому предшествовало подписание 8 декабря Беловежского соглашения лидерами РФ, Беларуси и Украины. В документе говорилось о прекращении существования СССР и создании СНГ.

С тех пор эксперты все чаще анализируют, можно ли было попытаться спасти страну и стала ли потом жизнь лучше.

Как показал опрос, почти во всех странах СНГ люди старше 35 лет считают, что в СССР жилось лучше, чем после его развала.