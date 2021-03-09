Летать из Узбекистана в Казахстан теперь можно чаще — UzAirways

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 7 марта увеличила число рейсов из Ташкента в Алматы.
Теперь полеты будут дополнительно выполняться:
- по четвергам
|Направление
|Время вылета и прибытия
|Ташкент — Алматы
|15.00 / 17.30
|Алматы — Ташкент
|18.30 / 19.10
- по воскресеньям
|Направление
|Время вылета и прибытия
|Ташкент — Алматы
|8.25 / 10.55
|Алматы — Ташкент
|11.55 / 12.35
Билеты можно приобрести на сайте Uzbekistan Airways, в офисах продаж авиакомпании, а также у региональных агентов.
Ранее авиационные ведомства Узбекистана и Казахстана договорились увеличить количество перелетов по маршруту "Ташкент — Нур-Султан — Ташкент" до двух раз в неделю.