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Летать из Узбекистана в Казахстан теперь можно чаще — UzAirways

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210309/16154294/Letat-iz-Uzbekistana-v-Kazakhstan-teper-mozhno-chasche--UzAirways.html

Рейсы из Ташкента в Алматы будут дополнительно выполняться по четвергам и воскресеньям.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 7 марта увеличила число рейсов из Ташкента в Алматы.

Теперь полеты будут дополнительно выполняться:

  • по четвергам
Направление Время вылета и прибытия
Ташкент — Алматы 15.00 / 17.30
Алматы — Ташкент  18.30 / 19.10
  • по воскресеньям
Направление Время вылета и прибытия
Ташкент — Алматы 8.25 / 10.55
Алматы — Ташкент  11.55 / 12.35

Билеты можно приобрести на сайте Uzbekistan Airways, в офисах продаж авиакомпании, а также у региональных агентов.

Ранее авиационные ведомства Узбекистана и Казахстана договорились увеличить количество перелетов по маршруту "Ташкент — Нур-Султан — Ташкент" до двух раз в неделю.

Теги:
Алматы, Ташкент, Узбекистан, Казахстан, авиакомпания, самолет, Авиакомпания Uzbekistan Airways, UzAirways



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