Летать из Узбекистана в Казахстан теперь можно чаще — UzAirways

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 7 марта увеличила число рейсов из Ташкента в Алматы.

Теперь полеты будут дополнительно выполняться:

Направление Время вылета и прибытия Ташкент — Алматы 8.25 / 10.55 Алматы — Ташкент 11.55 / 12.35

Билеты можно приобрести на сайте Uzbekistan Airways, в офисах продаж авиакомпании, а также у региональных агентов.

Ранее авиационные ведомства Узбекистана и Казахстана договорились увеличить количество перелетов по маршруту "Ташкент — Нур-Султан — Ташкент" до двух раз в неделю.