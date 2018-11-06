00:26 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Президент AIBA Гафур Рахимов прибыл в Узбекистан

Избранный президент AIBA прибыл в Узбекистан

Пресс-служба Национального олимпийского комитета
Спорт
Получить короткую ссылку
65621

В международном аэропорту имени Ислама Каримова Гафура Рахимова встретили руководитель Национального Олимпийского комитета Умид Ахмаджанов и министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Недавно избранный на пост президента Ассоциации любительского бокса AIBA узбекистанец Гафур Рахимов вернулся в Ташкент, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В международном аэропорту имени Ислама Каримова его встретили руководитель Национального Олимпийского комитета Умид Ахмаджанов и министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев.

Умид Ахмаджанов и Гафур Рахимов
Национальный олимпийский комитет
Глава Национального Олимпийского комитета Умид Ахмаджанов и недавно избранный президент AIBA Гафур Рахимов.

Напоминаем, Гафур Рахимов набрал 86 голосов из 134 и теперь будет руководить AIBA до 2022 года. В прошедшем в Москве 2-3 ноября отчетно-выборном конгрессе участвовал также Ахмаджанов. На выборах главы AIBA Рахимову противостоял вице-президент организации Серик Конакбаев.

Международная ассоциация любительского бокса (Amateur International Boxing Association), сокращенно AIBA, — ассоциация национальных боксерских федераций, основанная в 1920 году.

По теме

МОК бросает перчатку: что происходит с ассоциацией любительского бокса AIBA
Генсек Федерации бокса России: поддержим Рахимова на выборах президента AIBA
Узбекистанец Рахимов стал президентом Ассоциации любительского бокса AIBA



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

  • Прощальный матч Аршавина за Кайрат
    Конец игры

    Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.

  • Линии электропередач. Архивное фото
    Тушите свет

    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

    Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
65-летний китаец мастерит авиамодели самолетов
Первым делом – беспилотники: китаец собирает летательные аппараты
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054