Равшан Ирматов рассудит необычный футбольный матч

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Благотворительный футбольный матч в поддержу детей и подростков, болеющих диабетом, пройдет 25 ноября в Ташкенте в спортивном комплексе "Межвузовый".
Игра посвящена Международному дню борьбы с диабетом, ежегодно отмечаемому 14 ноября. Инициатором матча выступает общественное движение DIASA, действующее при Эндокринологической и диабетической ассоциации Узбекистана.
"Мы задались целью привлечь внимание общественности к острым проблемам сахарного диабета и важности психологической адаптации и физических активностей среди детей и подростков. Надеемся, что предстоящий матч станет еще одним важным шагом в нужном направлении", ― пояснил основатель проекта ОД DIASA Тимур Назаров.
Судьей матча станет рефери с мировым именем Равшан Ирматов.
С трибун игру будут смотреть дети и подростки, состоящие на учете в Городском Эндокринологическом диспансере. Среди гостей также ожидаются профессиональные футболисты Суперлиги, игроки национальной сборной и легенды узбекского футбола.
Посетить матч могут все желающие.