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Специалисты лучшего футбольного клуба XX века снова едут в Узбекистан

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Мастер-классы тренеров из академии мадридского "Реала" пройдут с 11 по 23 ноября в Сурхандарьинской, Бухарской, Андижанской областях и в Каракалпакстане.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Эксперты из академии мадридского "Реала" проведут мастер-классы в региональных футбольных академиях Узбекистана, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола республики.

Мастер-классы пройдут с 11 по 23 ноября в Сурхандарьинской, Бухарской, Андижанской областях и в Каракалпакстане. В них будут участвовать местные игроки и детские тренеры по футболу.

Юные футболисты из Узбекистана в академии мадридского Реала
Ассоциация футбола Узбекистана
По стопам Роналду: футболисты из Узбекистана занимаются в академии "Реала"
Ассоциация футбола Узбекистана и академия "Реала" подписали соглашение, в рамках которого в июне этого года специалисты клуба посетили республику по программе Real Madrid Foundation Clinic.

Испанские эксперты провели семинары для детских футбольных тренеров и провели практические занятия и мастер-классы для юных игроков.

Вторым этапом сотрудничества стала стажировка одаренных футболистов из Узбекистана в сентябре-октябре этого года. Во время визита в академию "Реала" делегация республики посетила тренировочный процесс основной команды "Реала" и стадион "Сантьяго Бернабеу". 

Мадридский "Реал" - один из самых титулованных клубов в Испании, рекордсмен по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (13 титулов). Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века.

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    Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.

  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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