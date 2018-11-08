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Главный тренер каршинского Насафа Рузикул Бердиев

К тренерам клубов Суперлиги Узбекистана предъявят новые требования

© ПФЛ Узбекистана
Спорт
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Ранее Профессиональная футбольная лига Узбекистана требовала лицензию PRO только от иностранных специалистов, а местным наставникам достаточно было иметь лицензию А.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Тренерам клубов, выступающих в Суперлиге Узбекистана, в следующем сезоне понадобится лицензия PRO - эти требования сейчас разрабатывает рабочая группа Профессиональной футбольной лиги и Отдела лицензирования клубов, сообщает пресс-служба ПФЛ.

Ранее ПФЛ требовала лицензию PRO от иностранных специалистов, а местным тренерам достаточно было иметь лицензию А.

"Отдел лицензирования может условно допустить к участию в сезоне 2019 года тренеров, уже начавших обучение на курсах PRO. Это значит, что тренеры, которые желают трудиться в клубах Суперлиги Узбекистана в 2019 и 2020 годах, должны будут начинать над этим работать уже сейчас", - уточнили в ПФЛ.

Отдел повышения квалификации тренеров при Ассоциации футбола Узбекистана планирует начать учебные курсы для получения лицензии PRO в ноябре этого года. В данный момент специалисты этого отдела ждут подтверждения АФК.

© Sputnik / Владимир Песня
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Новые требования к тренерам клубов огласят после их утверждения Исполкомом АФУ.

Сейчас в Суперлиге Узбекистана есть клубы, тренеры которых не имеют лицензию PRO. Это Рузикул Бердиев ("Насаф"), Улугбек Бакоев ("Бухара"), Хамид Актамов ("Кызылкум"), Нуман Хасанов ("Коканд-1912"), Бахром Хайдаров ("Нефтчи"). Тренеры "Андижана", "Сурхана", "Истиклола" и "Динамо", выступающих в ПРО-Лиге, но имеющих шансы попасть в Суперлигу, также не имеют лицензию PRO.

Тренерская лицензия PRO - подтверждение квалификации тренера, позволяющие ему без каких-либо нормативных ограничений работать в любом европейском клубе.

 




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