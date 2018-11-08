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Кегли для боулинга

Узбекистанцы катают шары в Лас-Вегасе: Кубок мира по боулингу проходит в США

© Sputnik / Виталий Аньков
Спорт
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54-й Кубок мира по боулингу QubicaAMF проходит в Лас-Вегасе с 4 по 11 ноября.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Узбекистанцы Равшан Абдусамадов и Татьяна Лефтер участвуют в 54-м Кубке мира по боулингу QubicaAMF, который проходит в Лас-Вегасе.

Представители Узбекистана уже имеют опыт участия на Кубках мира QubicaAMF. Обладатель Кубка Узбекистана - 2016, призер городских и республиканских первенств Равшан Абдусамадов представлял страну на этих соревнованиях в 2016 году, неоднократная победительница чемпионата Ташкента и Кубка Узбекистана Татьяна Лефтер приезжала на Кубок мира в 2013-м и 2015-м годах.

Равшан Абдусамадов и Татьяна Лефтер
Федерация боулинга Узбекистана
Равшан Абдусамадов и Татьяна Лефтер

Игры 54-го Кубка мира по боулингу QubicaAMF продлятся до 11 ноября. Турнир проводится с 1965 года.




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    Тушите свет

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  • Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
    "Тюремный джихад"

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