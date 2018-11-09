18:27 12 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия - Испания

Кроос или Роналду: кто запомнился болельщикам ЧМ-2018 на матчах в Сочи

© Sputnik / Григорий Сысоев
Спорт
Получить короткую ссылку
8701

Голосование за самый запоминающийся момент сочинских матчей ЧМ-2018 проходило в официальном Twitter-аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА).

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Футбольные болельщики назвали самым запоминающимся моментом матчей чемпионата мира - 2018, проходивших в Сочи, хет-трик нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота команды Испании в матче группового этапа.

Голосование проходило в официальном Twitter-аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА), в нем приняли участие около 14 тысяч болельщиков.

Хет-трик Роналду в качестве самого яркого момента мундиаля выбрали 50% болельщиков, принявших участие в опросе.

На втором месте оказался гол немецкого полузащитника Тони Крооса, забитый на последних секундах матча со Швецией и позволивший Германии победить в этой игре со счетом 2:1. За него проголосовали 24% болельщиков. 

Третье место занял форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани с дублем в ворота Португалии в матче 1/8 финала. Он набрал 19% голосов.

Лишь 9% болельщиков выбрали самым запоминающимся моментом матчей в Сочи гол и результативную передачу перуанского нападающего Хосе Паоло Герреро в игре третьего тура группового этапа с Австралией.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Розарий в руках у священника
    Торг не уместен

    Житель Волгограда выставил на продажу на сайте бесплатных объявлений "хрустальные четки Вазгена I" за 10 миллионов рублей.

  • Факельное шествие в Риге
    Боже, храни Латвию

    В преддверии столетия Латвии среди жителей страны провели опрос, чтобы выяснить, насколько патриотично они настроены.

  • Дети играют в детском саду
    Никогда не рано

    В Министерстве образования и науки Литвы предложили с детского сада обучать детей нацменьшинств литовскому языку.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Белый кролик держит в страхе котов в Абхазии - видео
Как не погибнуть от угарного газа
Как не погибнуть от угарного газа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054