Пятикратный футболист года не поможет сборной Узбекистана в Австралии

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов и еще два игрока не помогут сборной Узбекистана во время товарищеских матчей с Ливаном и Южной Кореей, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.
Учебно-тренировочный сбор национальная команда проведет в Австралии с 11 по 21 ноября. Там же сборная сыграет два товарищеских матча: 15 ноября - против Ливана и 20-го - против Южной Кореи.
Еще один представитель "Пахтакора", Джалолиддин Машарипов, из-за полугодовой дисквалификации не может принимать участие в товарищеских встречах. Однако Эктор Купер принял решение вызвать его на сбор в Австралии, поскольку возлагает на талантливого полузащитника большие надежды в связи с предстоящим Кубком Азии - 2019 в ОАЭ.
Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.