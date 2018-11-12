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Тренировка сборной Узбекистана по футболу

Пятикратный футболист года не поможет сборной Узбекистана в Австралии

Футбольная ассоциация Узбекистана
Спорт
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Тренировочный сбор и товарищеские игры в Австралии пропустят также два футболиста "Пахтакора", ранее вызванные в национальную команду.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов и еще два игрока не помогут сборной Узбекистана во время товарищеских матчей с Ливаном и Южной Кореей, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Учебно-тренировочный сбор национальная команда проведет в Австралии с 11 по 21 ноября. Там же сборная сыграет два товарищеских матча: 15 ноября - против Ливана и 20-го - против Южной Кореи.

Федерация футбола Узбекистана
Кто поедет в Австралию в составе сборной Узбекистана
Главный тренер сборной Эктор Купер вызвал на сбор 24 футболиста. Однако три игрока пропустят тренировочный лагерь и товарищеские матчи: капитан национальной команды и игрок "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов, которого пять раз признавали футболистом года в Узбекистане, а также футболисты "Пахтакора" Фаррух Сайфиев и Джасур Яхшибаев.

Еще один представитель "Пахтакора", Джалолиддин Машарипов, из-за полугодовой дисквалификации не может принимать участие в товарищеских встречах. Однако Эктор Купер принял решение вызвать его на сбор в Австралии, поскольку возлагает на талантливого полузащитника большие надежды в связи с предстоящим Кубком Азии - 2019 в ОАЭ.

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.




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