Юный гроссмейстер из Узбекистана попробует стать чемпионом Западной Азии

Сильнейшие юные шахматисты Азии на турнире в Ташкенте будут соревноваться в чемпионате по классическим шахматам, рапиду (быстрым шахматам) и блицу.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Чемпионат Западной Азии по шахматам среди юниоров от 6 до 20 лет пройдет в Ташкенте 16 по 23 ноября 2018 года.

Чемпионат - официальный турнир Международной федерации шахмат (ФИДЕ) и проводится при поддержке Азиатской федерации шахмат. В состав судейской коллегии войдут опытные арбитры из различных стран Западной Азии.

Сильнейшие юные шахматисты Азии будут соревноваться в чемпионате по классическим шахматам, рапиду (быстрым шахматам) и блицу. Победители и призеры получат международные шахматные звания – международный гроссмейстер, международный мастер и мастер ФИДЕ.

Фото из личного архива От шахмат за компанию до гроссмейстера: история Надира Абдусатторова

Честь Узбекистана будут защищать Нодирбек Абдусатторов, Хумоюн Бегмуратов, Нодирбек Якуббоев, Абдималик Абдисалимов, Афруза Хамдамова, Бахора Абдусатторова, Ортик Нигматов, Умида Омонова и Алмас Рахматуллаев.

Напомним, Нодирбек Абдусатторов выполнил норматив звания международного гроссмейстера в возрасте 13 лет 1 месяца и 11 дней, что позволило ему стать вторым самым молодым гроссмейстером в истории шахмат после россиянина Сергея Карякина. По итогам 2017 года Абдусатторова признали в Узбекистане лучшим шахматистом года. По итогам традиционного голосования комиссии Федерации шахмат Узбекистана, в состав которой вошли помимо специалистов журналисты и общественность, Нодирбека Яккубоева признали лучшим юниором.

Хумоюн Бегмуратов, Афруза Хамдамова и Умида Омонова имеют звания кандидатов в мастера спорта международного класса.