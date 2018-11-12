18:24 13 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Шахматные фигуры

Юный гроссмейстер из Узбекистана попробует стать чемпионом Западной Азии

© Ricardo630
Спорт
Получить короткую ссылку
93 0 0

Сильнейшие юные шахматисты Азии на турнире в Ташкенте будут соревноваться в чемпионате по классическим шахматам, рапиду (быстрым шахматам) и блицу.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Чемпионат Западной Азии по шахматам среди юниоров от 6 до 20 лет пройдет в Ташкенте 16 по 23 ноября 2018 года.

Чемпионат - официальный турнир Международной федерации шахмат (ФИДЕ) и проводится при поддержке Азиатской федерации шахмат. В состав судейской коллегии войдут опытные арбитры из различных стран Западной Азии.

Сильнейшие юные шахматисты Азии будут соревноваться в чемпионате по классическим шахматам, рапиду (быстрым шахматам) и блицу. Победители и призеры получат международные шахматные звания – международный гроссмейстер, международный мастер и мастер ФИДЕ.

Нодир Абдусатторов
Фото из личного архива
От шахмат за компанию до гроссмейстера: история Надира Абдусатторова
Честь Узбекистана будут защищать Нодирбек Абдусатторов, Хумоюн Бегмуратов, Нодирбек Якуббоев, Абдималик Абдисалимов, Афруза Хамдамова, Бахора Абдусатторова, Ортик Нигматов, Умида Омонова и Алмас Рахматуллаев.

Напомним, Нодирбек Абдусатторов выполнил норматив звания международного гроссмейстера в возрасте 13 лет 1 месяца и 11 дней, что позволило ему стать вторым самым молодым гроссмейстером в истории шахмат после россиянина Сергея Карякина. По итогам 2017 года Абдусатторова признали в Узбекистане лучшим шахматистом года. По итогам традиционного голосования комиссии Федерации шахмат Узбекистана, в состав которой вошли помимо специалистов журналисты и общественность, Нодирбека Яккубоева признали лучшим юниором.

Хумоюн Бегмуратов, Афруза Хамдамова и Умида Омонова имеют звания кандидатов в мастера спорта международного класса.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

  • Пресс-конференция
    В центре внимания

    За предстоящими внеочередными парламентскими выборами в Армении будет наблюдать крупномасштабная миссия БДИПЧ/ОБСЕ.

  • Бюллетени для голосования
    Не оправдали доверия

    В Латвии требуют отменить компенсации для непереизбранных депутатов – под петицией подписались уже несколько тысяч человек.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис
    Все по-честному

    Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что не видит оснований для забастовки учителей – система оплаты их труда справедлива.

  • Мороз
    Зимние каникулы

    Из-за сильных морозов на востоке Казахстана отменены занятия в школах – столбики термометров опустились ниже отметки в минус 30 градусов.

  • У детей руки были в крови — как строили самые важные дороги Кыргызстана
    Эх, дороги

    Сто лет назад путь от Бишкека до Иссык-Куля не был увеселительной прогулкой. Как строили самые важные дороги Кыргызстана – читайте на Sputnik.

  • Заключённый, архивное фото
    Терроризм не пройдет!

    Спецслужбы в Таджикистане задержали группу из 12 человек по подозрению в подготовке терактов на военной базе России и в русской школе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Показ мод Victoria's Secret
"Ангелы" на подиуме и за кулисами: лучшие кадры шоу Victoria’s Secret
Во Владивостоке несколько парней прикинулись автобусом, чтобы пройти по Золотому мосту, который закрыт для движения пешеходов
Притворись автобусом: находчивые пешеходы во Владивостоке попали на видео
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054