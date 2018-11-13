Сборная Узбекистана на дальних берегах: футболисты добрались до Австралии

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу под руководством Эктора Купера прибыла в австралийский город Брисбен, где проведут учебно-тренировочный сбор, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Учебно-тренировочный сбор национальная команда проведет в Австралии с 11 по 21 ноября.

© Ассоциация футбола Узбекистана Национальная сборная Узбекистана под руководством Эктора Купера прибыла в Брисбен



Там же сборная сыграет два товарищеских матча: 15 ноября - против Ливана и 20-го - против Южной Кореи.

"Наша команда под руководством Эктора Купера после 10-часового перелета рейсом Сеул - Брисбен прибыла в Австралию", - сообщили в АФУ.

Футболисты расположились в гостинице Hilton Surfers Paradise.

© Ассоциация футбола Узбекистана Национальная сборная Узбекистана под руководством Эктора Купера прибыла в Брисбен

Вечером на стадионе CBUS Super Stadium запланирована первая тренировка.

Федерация футбола Узбекистана Кто поедет в Австралию в составе сборной Узбекистана

Главный тренер сборной Эктор Купер вызвал на сбор 24 футболиста. Однако три игрока пропустят тренировочный лагерь и товарищеские матчи: капитан национальной команды и игрок "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов, а также футболисты "Пахтакора" Фаррух Сайфиев и Джасур Яхшибаев.

Еще один представитель "Пахтакора", Джалолиддин Машарипов, из-за полугодовой дисквалификации не может принимать участие в товарищеских встречах.

© Ассоциация футбола Узбекистана Национальная сборная Узбекистана под руководством Эктора Купера прибыла в Брисбен

Однако Эктор Купер принял решение вызвать его на сбор в Австралии, поскольку возлагает на талантливого полузащитника большие надежды в связи с предстоящим Кубком Азии - 2019 в ОАЭ.

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.