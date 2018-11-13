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Шахматистка Гульрухбегим Тохиржонова

Узбекистанка не смогла пробиться в полуфинал ЧМ по шахматам

Федерация шахмат Узбекистана
Спорт
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Гульрухбегим Тохиржонова уступила чемпионке мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Узбекская шахматистка Гульрухбегим Тохиржонову не смогла пробиться в полуфинал женского чемпионата мира по нокаут-системе, проходящего в Ханты-Мансийске.

Во второй партии 1/4 финала Тохиржонова уступила чемпионке мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь. В первой партии соперницы сыграли вничью, так что китаянка победила в противостоянии со счетом 1,5-0,5.

Шахматные фигуры
© Ricardo630
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В полуфинал турнира также пробилась российская шахматистка Екатерина Лагно, которая в четвертьфинале во второй раз победила китаянку Лэй Тинцзей.

Другая российская участница турнира Александра Костенюк на 26-м ходу завершила вничью вторую партию четвертьфинала с украинкой Анной Музычук. Счет в матче стал равным - 1-1, шахматистки в среду на тай-брейке продолжат борьбу за выход в полуфинал соревнований.

Чемпионат мира проводится 3-23 ноября.

Нокаут-система — система проведения шахматных турниров, при которой в каждом туре плей-офф участники играют не одну партию, а матч из нескольких партий с гарантированным неничейным результатом.

 

 




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