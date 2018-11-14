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Андижан выиграл Про-лигу Узбекистана

"Андижан" отпраздновал с болельщиками возвращение в элиту - фото

ELMUROD ERMATOB/ Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Клуб выиграл Про-лигу и завоевал право в следующем сезоне выступать в высшем дивизионе - Суперлиге Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Футбольный клуб "Андижан" в 35-м туре Про-лиги Узбекистана победил "Истиклол" и стал победителем турнира, завоевав право выступать в Суперлиге в следующем сезоне, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

До окончания сезона остался еще один тур, но тройка сильнейших команд в группе А уже определилась. По правилам, команда, которая займет первое место в группе A, получает право на участие в Суперлиге в следующем сезоне.

Андижан выиграл Про-лигу Узбекистана
© ELMUROD ERMATOB / Ассоциация футбола Узбекистана
"Андижан" выиграл Про-лигу Узбекистана

Игру 35-го тура посетила рабочая группа во главе с генеральным директором Профессиональной футбольной лиги Узбекистана Омоном Гафуровым. Делегация ознакомилась с условиями в Андижане и планами клуба.

После матча с "Истиклолом" на стадионе "Баркамол авлод" прошла торжественная церемония награждения победителей. В качестве награды хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов вручил каждому представителю команды по 10 млн сумов и передал тренерам Ильдару Сакаеву и Шахбозу Жумабаеву ключи от автомобилей марки Cobalt.

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© ELMUROD ERMATOB / Ассоциация футбола Узбекистана
"Андижан" выиграл Про-лигу Узбекистана

Матчи последнего, 36-го тура Про-лиги пройдут 19-20 ноября. После этого команды, занявшие 2-3-е место в группе А и 1-2-е второе место будут играть в плей-офф за выход в дивизион выше. Однако команды группы B не смогут выступать в Суперлиге из-за вопросов лицензирования. Именно поэтому матчи Про-лиги были разделены на две части.




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