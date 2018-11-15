Узбекский тренер возглавил олимпийскую сборную Таджикистана по футболу

Усмон Тошев также является инструктором Международной федерации футбола и Азиатской конфедерации футбола. Он приступит к работе со сборной в ближайшие дни.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Узбекский специалист Усмон Тошев назначен главным тренером олимпийской сборной Таджикистана (U-23), сообщается на сайте Федерации футбола страны. Он будет готовить игроков к отборочному турниру чемпионата Азии - 2020, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте. Одним из соперников сборной Таджикистана в группе F станет команда Узбекистана.

Победитель сможет поехать на чемпионат Азии - 2020, который пройдет в Таиланде. Сборные, занявшие первое, второе и третье места, получат право на участие в Олимпийских играх Токио-2020.

Усмон Тошев родился в 1965 году в Бухаре. Выступал за узбекские клубы "Зарафшан", "Пахтакор", "Нурафшон", "Бухара", российский "Атоммаш", венгерский "Сольнок", греческий "Керацини". По специальности — спортивный педагог.

В 2000-2008 годах Тошев возглавлял клубы "Бухара" и "Насаф". В 2006 году был помощником главного тренера сборной Узбекистана Валерия Непомнящего.

Летом юношеская сборная Узбекистана под руководством Тошева заняла первое место на чемпионате Центральноазиатской футбольной Ассоциации (CAFA), который проходил в Ташкенте.