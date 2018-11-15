Узбекский тренер возглавил олимпийскую сборную Таджикистана по футболу

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Узбекский специалист Усмон Тошев назначен главным тренером олимпийской сборной Таджикистана (U-23), сообщается на сайте Федерации футбола страны. Он будет готовить игроков к отборочному турниру чемпионата Азии - 2020, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте. Одним из соперников сборной Таджикистана в группе F станет команда Узбекистана.
Победитель сможет поехать на чемпионат Азии - 2020, который пройдет в Таиланде. Сборные, занявшие первое, второе и третье места, получат право на участие в Олимпийских играх Токио-2020.
В 2000-2008 годах Тошев возглавлял клубы "Бухара" и "Насаф". В 2006 году был помощником главного тренера сборной Узбекистана Валерия Непомнящего.
Летом юношеская сборная Узбекистана под руководством Тошева заняла первое место на чемпионате Центральноазиатской футбольной Ассоциации (CAFA), который проходил в Ташкенте.