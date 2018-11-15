18:31 15 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Главной тренер олимпийской сборной Таджикистана (U-23) Усмон Тошев

Узбекский тренер возглавил олимпийскую сборную Таджикистана по футболу

Федерация футбола Таджикистана
Спорт
Получить короткую ссылку
6110

Усмон Тошев также является инструктором Международной федерации футбола и Азиатской конфедерации футбола. Он приступит к работе со сборной в ближайшие дни.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Узбекский специалист Усмон Тошев назначен главным тренером олимпийской сборной Таджикистана (U-23), сообщается на сайте Федерации футбола страны. Он будет готовить игроков к отборочному турниру чемпионата Азии - 2020, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте. Одним из соперников сборной Таджикистана в группе F станет команда Узбекистана.

Победитель сможет поехать на чемпионат Азии - 2020, который пройдет в Таиланде. Сборные, занявшие первое, второе и третье места, получат право на участие в Олимпийских играх Токио-2020.

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер
© Ассоциация футбола Узбекистана
Сборная Узбекистана на дальних берегах: футболисты добрались до Австралии
Усмон Тошев родился в 1965 году в Бухаре. Выступал за узбекские клубы "Зарафшан", "Пахтакор", "Нурафшон", "Бухара", российский "Атоммаш", венгерский "Сольнок", греческий "Керацини". По специальности — спортивный педагог.

В 2000-2008 годах Тошев возглавлял клубы "Бухара" и "Насаф". В 2006 году был помощником главного тренера сборной Узбекистана Валерия Непомнящего.

Летом юношеская сборная Узбекистана под руководством Тошева заняла первое место на чемпионате Центральноазиатской футбольной Ассоциации (CAFA), который проходил в Ташкенте.

По теме

Мирджалол Касымов стал главным тренером олимпийской сборной по футболу
Теги:
спорт, Таджикистан, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мобильный телефон
    На связи

    Премьер-министр Молдовы заявил, что до конца ноября может быть принято решение об отмене роуминга с Румынией.

  • Псковский кремль
    Туда и обратно

    В Псковской области предложили ввести безвизовый режим с Эстонией и Латвией для развития туризма "выходного дня".

  • Изъятая икра
    Икорный бизнес

    Пограничники в Южной Осетии задержали гражданина республики, пытавшегося нелегально вывезти в Грузию более центнера красной икры.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Узбекистан глазами иностранца
От заводов до затонувших кораблей: как Узбекистан видят за рубежом
Сотрудники заповедника выпустили в лес спасшуюся от собак косулю
Чудесное спасение: в Сибири выпустили на волю спасшуюся от собак косулю
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054