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На трассе слалома

Российский вуз поможет Узбекистану развивать спорт

© Sputnik / Роман Денисов
Спорт
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Молодые люди из стран Центральной Азии получат новые возможности.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Узбекистане будет создан первый зарубежный филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМИТ). Ректор вуза Тамара Михайлова и представители Министерства физической культуры и спорта республики подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба высшего учебного заведения.

"Это первый филиал нашего университета, который будет создан за рубежом. Его создание предоставит возможности не только Узбекистану, но и всем молодым людям из стран Центральной Азии", — рассказала Тамара Михайлова.

По ее словам, в начале года филиалы расширятся в нескольких направлениях. Для работы будут привлекать квалифицированных специалистов. 

В планах — обмен опытом в подготовке специалистов по зимним видам спорта. К примеру, тренеры из Узбекистана смогут практиковаться на спортивной базе университета.

Напомним, в сентябре президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития спорта и физической культуры распорядился организовать спортивные центры по льготным ценам, увеличить число спортивных соревнований разного уровня, поощрять победителей денежными призами.

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Теги:
Образование, Узбекистан, россия, спорт



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