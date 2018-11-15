Российский вуз поможет Узбекистану развивать спорт

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Узбекистане будет создан первый зарубежный филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМИТ). Ректор вуза Тамара Михайлова и представители Министерства физической культуры и спорта республики подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба высшего учебного заведения.

"Это первый филиал нашего университета, который будет создан за рубежом. Его создание предоставит возможности не только Узбекистану, но и всем молодым людям из стран Центральной Азии", — рассказала Тамара Михайлова.

По ее словам, в начале года филиалы расширятся в нескольких направлениях. Для работы будут привлекать квалифицированных специалистов.

В планах — обмен опытом в подготовке специалистов по зимним видам спорта. К примеру, тренеры из Узбекистана смогут практиковаться на спортивной базе университета.

Напомним, в сентябре президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития спорта и физической культуры распорядился организовать спортивные центры по льготным ценам, увеличить число спортивных соревнований разного уровня, поощрять победителей денежными призами.