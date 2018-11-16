22:35 16 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Футбольный клуб Бунёдкор

ФИФА требует лишить "Бунёдкор" очков в Суперлиге

© Футбольный клуб "Бунёдкор"
Спорт
Получить короткую ссылку
160 0 0

Причиной санкций стала ситуация с украинским полузащитником Сергеем Симоненко, которому клуб не платил зарплату.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Исполком Ассоциации футбола Узбекистана направил Профессиональной футбольной лиге письмо с просьбой лишить клуб "Бунёдкор" шести очков в текущем розыгрыше Суперлиги.

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) направила обращение в АФУ с просьбой лишить "Бунёдкор" шести очков еще в сентябре этого года. Причиной санкций стала ситуация с украинским футболистом Сергеем Симоненко, которого "Бунёдкор" с приходом нового тренера перевел в дубль. Кроме того, игрок несколько месяцев не получал зарплату. Он подал в ФИФА иск к клубу.

Миржалол Касымов
© fcbunyodkor.com
Главным тренером "Бунёдкора" стал Миржалол Касымов
Ассоциация футбола Узбекистана проинформировала Профессиональную футбольную лигу о требовании ФИФА снять с "Бунёдкора" шесть очков, однако этого так и не произошло. Клуб также не предоставил никакой официальной информации о погашении долгов перед Сергеем Симоненко.

Исполнительный комитет АФУ в официальном порядке предупредил Профессиональную футбольную лигу о необходимости выполнить предписания ФИФА. Письмо подписано уполномоченными лицами организации.

Согласно уставу ФИФА, футбольные ассоциации должны безоговорочно выполнять подобные требования. В противном случае она может наложить санкции на Ассоциацию футбола Узбекистана. Если ситуация приобретет более серьезные масштабы, под угрозой может оказаться участие Узбекистана в турнирах под эгидой ФИФА.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива
    А судьи где?

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области
    Места силы

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Георгий Мурадов
    Взаимный интерес

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.
    С критикой не согласен

    Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.

  • Дом Стенбока
    Серьезный удар

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Встреча президента РЮО с депутатами Госдумы РФ
    Опасное соседство

    Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, губернатор Евгений Куйвашев.
Узбекистан на Урале: как открывалось генконсульство в Екатеринбурге
Высший пилотаж Русских Витязей на авиасалоне в Бахрейне
"Русские витязи" изумили Бахрейн - видео уникального шоу
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054