ФИФА требует лишить "Бунёдкор" очков в Суперлиге

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Исполком Ассоциации футбола Узбекистана направил Профессиональной футбольной лиге письмо с просьбой лишить клуб "Бунёдкор" шести очков в текущем розыгрыше Суперлиги.
Международная футбольная ассоциация (ФИФА) направила обращение в АФУ с просьбой лишить "Бунёдкор" шести очков еще в сентябре этого года. Причиной санкций стала ситуация с украинским футболистом Сергеем Симоненко, которого "Бунёдкор" с приходом нового тренера перевел в дубль. Кроме того, игрок несколько месяцев не получал зарплату. Он подал в ФИФА иск к клубу.
Исполнительный комитет АФУ в официальном порядке предупредил Профессиональную футбольную лигу о необходимости выполнить предписания ФИФА. Письмо подписано уполномоченными лицами организации.
Согласно уставу ФИФА, футбольные ассоциации должны безоговорочно выполнять подобные требования. В противном случае она может наложить санкции на Ассоциацию футбола Узбекистана. Если ситуация приобретет более серьезные масштабы, под угрозой может оказаться участие Узбекистана в турнирах под эгидой ФИФА.