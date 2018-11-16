ФИФА требует лишить "Бунёдкор" очков в Суперлиге

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Исполком Ассоциации футбола Узбекистана направил Профессиональной футбольной лиге письмо с просьбой лишить клуб "Бунёдкор" шести очков в текущем розыгрыше Суперлиги.

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) направила обращение в АФУ с просьбой лишить "Бунёдкор" шести очков еще в сентябре этого года. Причиной санкций стала ситуация с украинским футболистом Сергеем Симоненко, которого "Бунёдкор" с приходом нового тренера перевел в дубль. Кроме того, игрок несколько месяцев не получал зарплату. Он подал в ФИФА иск к клубу.

Ассоциация футбола Узбекистана проинформировала Профессиональную футбольную лигу о требовании ФИФА снять с "Бунёдкора" шесть очков, однако этого так и не произошло. Клуб также не предоставил никакой официальной информации о погашении долгов перед Сергеем Симоненко.

Исполнительный комитет АФУ в официальном порядке предупредил Профессиональную футбольную лигу о необходимости выполнить предписания ФИФА. Письмо подписано уполномоченными лицами организации.

Согласно уставу ФИФА, футбольные ассоциации должны безоговорочно выполнять подобные требования. В противном случае она может наложить санкции на Ассоциацию футбола Узбекистана. Если ситуация приобретет более серьезные масштабы, под угрозой может оказаться участие Узбекистана в турнирах под эгидой ФИФА.