Почему Эктора Купера считают неудачником: факты о тренере сборной Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik, Иван Воронцов. Если начать вбивать имя главного тренера сборной Узбекистана, аргентинца Эктора Купера, в поисковую строку в Google, то третьим по популярности вариантом запроса будет "Эктор Купер неудачник". Причина проста: легендарный аргентинец постоянно был вторым. Или третьим. Или вообще проваливал работу с командами. Однако еще в 1990-е он заработал себе репутацию бойца и непререкаемый авторитет, поэтому и сегодня, в 63-й день рождения, он остается одним из самых уважаемых специалистов на планете.
Работа вместо школы, футбол вместо работы
Противоречия в фигуре Купера начинаются с его фамилии – аргентинского в ней нет абсолютно ничего. Его прадед – англичанин, который вместе с семьей перебрался в Южную Америку, а мать – местная молодая девушка с индейскими кровями – умерла в 20 лет вскоре после рождения Эктора. Купер жил невероятно скромно, бросил начальную школу и пошел работать, чтобы помочь родным. Главным увлечением, как это часто бывает в Латинской Америке, стал футбол. Маленького Эктора постоянно ставили в защиту – ему не хватало габаритов, чтобы бороться за мяч со старшими товарищами. Собственно, так на дворах деревеньки Чабас и начал свой путь в футбол Эктор Купер.
А уже на следующий день ему предложили контракт – и Купер останется в "Ферро" до 1988 года. За всю свою более чем вековую историю "Ферро" дважды становились чемпионами – в 1982 и 1984 – и оба раза Эктор был одним из ключевых игроков в составе.
Собственно, Купер так и не вырос – он остановился на отметке 179 сантиметров, смешной рост по меркам современного футбола. Недостаток в габаритах он компенсировал блестящим выбором позиции и пониманием игры. В его жизни будет как минимум два легендарных подопечных, которым он эти качества передаст.
От маленького игрока до большого тренера
В 1988 Купер пошел доигрывать в "Уракан", который годом ранее вылетел на дивизион ниже. Этому клубу он помог вернуться в элиту аргентинского футбола, а в 1993 Эктор стал главным тренером команды. В 1995 году его приметил местный "Ланус", который Купер возглавлял два году перед переездом в Испанию.
Эктор, ранее не имевший возможности работать с индивидуально сильными исполнителями, получил уникальную возможность выстроить с "летучими мышами" команду, которая навсегда вписала свое имя в историю, так толком ничего и не выиграв. Суперкубок Испании 1999 года – единственный трофей в активе Купера за три года, которые вместили в себя два поражения в финале Лиги чемпионов, третье и пятое места в чемпионате страны, а также два вылета во втором раунде национальных кубков.
Купер уговорил Дидье Дешама не уходить из футбола еще год и пригласил в Испанию. Игрока ростом 169 сантиметров, "карлика" по меркам опорных полузащитников, обладавшего выдающимся пониманием футбола. Он превратил Гаиску Мендьету из просто лидера команды в лучшего полузащитника Европы двух сезонов подряд и сделал его самым дорогим трансфером в истории "Валенсии" - тот был продан в "Лацио" в 2001 году за рекордные 47.7 миллиона евро.
Без побед, но с достижениями
Однако победы обходили Эктора стороной. Они обходили его в течение всей карьеры – и в миланском "Интере", и в сборной Грузии, и в сборной Египта. Его стиль – строжайшая оборона и попытка забивать за счет индивидуального мастерства исполнителей – устарел. Он стал жертвой отсутствия тактической гибкости.
Эктор Купер – отличный вариант для Узбекистана. Ему чужда любая закулисная борьба, он умеет выстраивать защиту, а его авторитет не поддается критике. Да, он не научит команду высокому прессингу, а национальная сборная не начнет забивать по четыре-пять голов за игру. Но его стиль позволяет добиваться результата. Возможно, это то, что Узбекистану сейчас нужно в первую очередь.