Почему Эктора Купера считают неудачником: факты о тренере сборной Узбекистана

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik, Иван Воронцов. Если начать вбивать имя главного тренера сборной Узбекистана, аргентинца Эктора Купера, в поисковую строку в Google, то третьим по популярности вариантом запроса будет "Эктор Купер неудачник". Причина проста: легендарный аргентинец постоянно был вторым. Или третьим. Или вообще проваливал работу с командами. Однако еще в 1990-е он заработал себе репутацию бойца и непререкаемый авторитет, поэтому и сегодня, в 63-й день рождения, он остается одним из самых уважаемых специалистов на планете.

Работа вместо школы, футбол вместо работы

Противоречия в фигуре Купера начинаются с его фамилии – аргентинского в ней нет абсолютно ничего. Его прадед – англичанин, который вместе с семьей перебрался в Южную Америку, а мать – местная молодая девушка с индейскими кровями – умерла в 20 лет вскоре после рождения Эктора. Купер жил невероятно скромно, бросил начальную школу и пошел работать, чтобы помочь родным. Главным увлечением, как это часто бывает в Латинской Америке, стал футбол. Маленького Эктора постоянно ставили в защиту – ему не хватало габаритов, чтобы бороться за мяч со старшими товарищами. Собственно, так на дворах деревеньки Чабас и начал свой путь в футбол Эктор Купер.

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В 14 лет Купер пошел работать в банк, где трудился до 1974 года, параллельно играя за местную команду. В тот год на него обратили внимание в "Феррокариль Оэсте", команде из Буэнос-Айреса, население которого в несколько сотен раз больше Чабаса. Эктор взял двухнедельный отпуск, однако в "Ферро" долго не могли определиться, брать в команду Купера или нет. Аргентинец не вышел на работу, ему дозвонились из банка и сказали, что если на следующий день он не объявится в офисе, то его уволят. Эктор решил, что футбол для него важнее и отказал своему работодателю.

А уже на следующий день ему предложили контракт – и Купер останется в "Ферро" до 1988 года. За всю свою более чем вековую историю "Ферро" дважды становились чемпионами – в 1982 и 1984 – и оба раза Эктор был одним из ключевых игроков в составе.

Собственно, Купер так и не вырос – он остановился на отметке 179 сантиметров, смешной рост по меркам современного футбола. Недостаток в габаритах он компенсировал блестящим выбором позиции и пониманием игры. В его жизни будет как минимум два легендарных подопечных, которым он эти качества передаст.

От маленького игрока до большого тренера

В 1988 Купер пошел доигрывать в "Уракан", который годом ранее вылетел на дивизион ниже. Этому клубу он помог вернуться в элиту аргентинского футбола, а в 1993 Эктор стал главным тренером команды. В 1995 году его приметил местный "Ланус", который Купер возглавлял два году перед переездом в Испанию.

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Аргентинца в Старом свете не знал никто, и он получил шанс поработать с командой, которая только что вернулась в элиту испанского футбола. Однако он не просто сохранил прописку в Ла Лиге, но и вывел команду в финал Кубка и занял с ней пятое место в чемпионате. Годом позже он еще улучшил достижения, благодаря чему получил приглашение в "Валенсию", которая в те годы ставила задачу бороться не только с "Реалом" и "Барселоной", но и с "Депортиво", которое в те годы было чуть ли ни страшнее грандов.

Эктор, ранее не имевший возможности работать с индивидуально сильными исполнителями, получил уникальную возможность выстроить с "летучими мышами" команду, которая навсегда вписала свое имя в историю, так толком ничего и не выиграв. Суперкубок Испании 1999 года – единственный трофей в активе Купера за три года, которые вместили в себя два поражения в финале Лиги чемпионов, третье и пятое места в чемпионате страны, а также два вылета во втором раунде национальных кубков.

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Купер выстроил в Валенсии машину. Идеальную машину по разрушению нападения противников, которая, в отличие от "Мальорки" или "Лануса", великолепно действовала на чужой половине поля за счет индивидуальных действий. Он привел в команду Рубена Бараху, выросшего при нем до игрока основы сборной Испании. Он же пригласил из "Милана" копию себя молодого – Роберто Айялу, одного из лучших защитников в истории Аргентины, чей рост был еще ниже – 177 сантиметров – но который, благодаря гениальному выбору позиции, в 2001 году был признан лучшим защитником Европы.

Купер уговорил Дидье Дешама не уходить из футбола еще год и пригласил в Испанию. Игрока ростом 169 сантиметров, "карлика" по меркам опорных полузащитников, обладавшего выдающимся пониманием футбола. Он превратил Гаиску Мендьету из просто лидера команды в лучшего полузащитника Европы двух сезонов подряд и сделал его самым дорогим трансфером в истории "Валенсии" - тот был продан в "Лацио" в 2001 году за рекордные 47.7 миллиона евро.

Без побед, но с достижениями

Однако победы обходили Эктора стороной. Они обходили его в течение всей карьеры – и в миланском "Интере", и в сборной Грузии, и в сборной Египта. Его стиль – строжайшая оборона и попытка забивать за счет индивидуального мастерства исполнителей – устарел. Он стал жертвой отсутствия тактической гибкости.

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Однако его видение футбола и методы работы переняли многие подопечные Купера. Некоторые из них в итоге стали тренерами – будь то Пабло Аймар или Мирослав Джукич. Дидье Дешам практиковал футбол Купера сначала в "Монако" образца 2004 года – команды, которая сенсационно дошла до финала Лиги чемпионов – а затем в сборной Франции, ставшей чемпионом мира 2018 года. По большому счету "трехцветные" – это улучшенная версия той самой "Валенсии", в которой Айяла – это Умтити, Альбельда и Бараха – Погба и Конте, а роль Висенте, Аймара и Кэрью выполняют Гризманн, Жиру и Пайет.

Эктор Купер – отличный вариант для Узбекистана. Ему чужда любая закулисная борьба, он умеет выстраивать защиту, а его авторитет не поддается критике. Да, он не научит команду высокому прессингу, а национальная сборная не начнет забивать по четыре-пять голов за игру. Но его стиль позволяет добиваться результата. Возможно, это то, что Узбекистану сейчас нужно в первую очередь.