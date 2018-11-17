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Футбол. РФПЛ

Узбекские футболисты поборются за Кубок толерантности в Петербурге

© Sputnik / Антон Денисов
Спорт
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Команда “Содружество” 24 и 25 ноября примет участие в межнациональном турнире по мини-футболу.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Сборная проживающих в Санкт-Петербурге уроженцев Узбекистана примет участие в межнациональном турнире по мини-футболу “Кубок толерантности”, который каждый год проводится в зале “Центра спорта Калининского района”. Об этом Sputnik Узбекистан рассказали организаторы соревнований.

Турнир пройдет 24 и 25 ноября. Игры будут проходить по олимпийской системе — проигравшая команда сразу вылетает, а победитель отправится в следующий раунд.

Всего за Кубок толерантности поборются около 30 клубов. Среди них — “Ингрия” (представляет ингерманландских финнов), “Аманат” (представляет проживающих в Петербурге башкир), сборная обучающихся в Военно-медицинской академии уроженцев Казахстана, сборная осетин, сборная таджиков и многие другие.

Как рассказал Sputnik Узбекистан руководитель узбекской команды Бобомурод Курбанов, называться она будет “Содружество”. Костяк узбекской сборной составят члены “Содружества узбекской молодежи”, однако в команду пригласили и сильных футболистов из числа трудовых мигрантов.

Узбекские футболисты планируют попасть как минимум в тройку призеров.




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