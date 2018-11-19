Узбекистанец защитил от китайца пояс WBC Silver

Соперником Азизбека Абдугафурова был Вужати Нуерланг из Китая.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Узбекистанский профессиональный боксер Азизбек Абдугафуров защитил пояс WBC Silver в бою, который прошел на Филиппинах.

Соперником узбекистанца был боксер из Китая Вужати Нуерланг. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победа осталась за Абдугафуровым.

На счету узбекистанца 12 боев, во всех он одержал победу, четыре раза нокаутом.

Всемирный боксерский совет WBC (World Boxing Council WBC) — профессиональная боксерская организация. Основана в 1963 году одиннадцатью национальными организациями бокса: Аргентины, Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Мексики, Панамы, Перу, США, Филиппин, Франции, Чили. Серебряный пояс WBC начала разыгрывать в 2010 году.