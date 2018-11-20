Красно-белое противостояние: кто сыграет за Узбекистан против Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Сборная Узбекистана проведет сегодня в австралийском Брисбене товарищеский матч с национальной командой Южной Кореи.
Встреча на стадионе Queensland Sport and Athletics Centre начнется в 15:00 по ташкентскому времени.
Сборная Узбекистана сыграет в белой форме, а южнокорейцы - в красной.
Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер назвал стартовый состав на матч.
Ўзбекистон МТЖнинг Жанубий Кореяга қарши асосий таркиби pic.twitter.com/g7jx5hMtOy— Ўзбекистон ФА (@UzbekistanFA) November 20, 2018
Матч рассудит бригада арбитров из Австралии во главе с Крисом Битом. Помогать рефери будут Эшли Бичем и Антон Шетинин. Резервный арбитр – Петер Грин. На матче также будут работать рефери VAR (система видеоповторов) Джарред Жилле и его ассистент Ричард Наумовски.
Напомним, сборная Узбекистана с 11 по 21 ноября проводит в Австралии тренировочный лагерь и товарищеские матчи. Встреча с Ливаном на стадионе CBUS Super Stadium завершилась со счетом 0:0.
Напомним, этот сбор - подготовительный к Кубку Азии, который пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.