Красно-белое противостояние: кто сыграет за Узбекистан против Южной Кореи

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер назвал стартовый состав на товарищеский матч в австралийском Брисбене.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Сборная Узбекистана проведет сегодня в австралийском Брисбене товарищеский матч с национальной командой Южной Кореи.

Встреча на стадионе Queensland Sport and Athletics Centre начнется в 15:00 по ташкентскому времени.

Сборная Узбекистана сыграет в белой форме, а южнокорейцы - в красной.

Главный тренер сборной Узбекистана Эктор Купер назвал стартовый состав на матч.

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Матч рассудит бригада арбитров из Австралии во главе с Крисом Битом. Помогать рефери будут Эшли Бичем и Антон Шетинин. Резервный арбитр – Петер Грин. На матче также будут работать рефери VAR (система видеоповторов) Джарред Жилле и его ассистент Ричард Наумовски.

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Ранее команды Узбекистана и Южной Кореи уже встречались 15 раз. Узбекистану удалось выиграть лишь единожды, еще четыре матча завершились вничью.

Напомним, сборная Узбекистана с 11 по 21 ноября проводит в Австралии тренировочный лагерь и товарищеские матчи. Встреча с Ливаном на стадионе CBUS Super Stadium завершилась со счетом 0:0.

Напомним, этот сбор - подготовительный к Кубку Азии, который пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.