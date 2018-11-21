Равшан Ирматов рассудит финальный матч

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Футбольный арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов обслужит финальный поединок Кубка Китая, сообщает Ассоциация футбола республики.

Встреча между командами "Бэйцзин Гоань" и "Шандунь Лунэн" состоится 25 ноября.

© Sputnik / Максим Богодвид Равшан Ирматов рассудит необычный футбольный матч

Помогать Ирматову будут соотечественники Абдухамидулло Расулов и Жахонгир Саидов.

Узбекский арбитр в этом году обслуживал несколько матчей Суперлиги Китая.

Равшан Ирматов обслуживал два матча группового этапа чемпионата мира по футболу в России: Хорватия — Аргентина (3:0) и Испания — Марокко (2:2). Однако его помощник на бровке Абдухамидулло Расулов получил травму, поэтому бригада узбекских судей не работала на матчах плей-офф.

Недавно стало известно, что Ирматова пригласили поработать на Кубке Азии, который пройдет в Арабских Эмиратах с 5 января по 1 февраля 2019 года.