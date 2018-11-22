Россия собирается отменить визы для болельщиков Евро-2020

Госдума рассматривает законопроект, разрешающий зрителям Евро-2020 во время турнира въезжать в Россию только по документам, удостоверяющим личность.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Зрителям чемпионата Европы по футболу 2020 года могут разрешить безвизовый въезд в Россию - соответствующий законопроект Государственная дума приняла в первом чтении, сообщает РИА Новости.

Как следует из текста проекта, предусматривается въезд в Россию зрителей Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров УЕФА - на основании обыкновенных гуманитарных виз.

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Также предлагается предоставить зрителям чемпионата Европы - 2020 право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА, метрополитеном с 0:00 дня проведения матча Евро-2020 до 12:00 следующего дня.

Правительство России может получить полномочия по установлению ускоренного и упрощенного порядка выдачи приглашений на въезд в РФ, разрешений на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к деятельности УЕФА, Российским футбольным союзом и локальной организационной структурой.

Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове в Северной столице примет три матча группы В, а также одну игру четвертьфинальной стадии турнира.