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Россия собирается отменить визы для болельщиков Евро-2020

© Sputnik / Алексей Даничев
Спорт
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Госдума рассматривает законопроект, разрешающий зрителям Евро-2020 во время турнира въезжать в Россию только по документам, удостоверяющим личность.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Зрителям чемпионата Европы по футболу 2020 года могут разрешить безвизовый въезд в Россию - соответствующий законопроект Государственная дума приняла в первом чтении, сообщает РИА Новости.

Как следует из текста проекта, предусматривается въезд в Россию зрителей Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров УЕФА - на основании обыкновенных гуманитарных виз.

© Sputnik / Антон Денисов
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Также предлагается предоставить зрителям чемпионата Европы - 2020 право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам УЕФА, метрополитеном с 0:00 дня проведения матча Евро-2020 до 12:00 следующего дня.

Правительство России может получить полномочия по установлению ускоренного и упрощенного порядка выдачи приглашений на въезд в РФ, разрешений на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к деятельности УЕФА, Российским футбольным союзом и локальной организационной структурой.

Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове в Северной столице примет три матча группы В, а также одну игру четвертьфинальной стадии турнира.




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