Россия собирается отменить визы для болельщиков Евро-2020

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Зрителям чемпионата Европы по футболу 2020 года могут разрешить безвизовый въезд в Россию - соответствующий законопроект Государственная дума приняла в первом чтении, сообщает РИА Новости.
Как следует из текста проекта, предусматривается въезд в Россию зрителей Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров УЕФА - на основании обыкновенных гуманитарных виз.
Правительство России может получить полномочия по установлению ускоренного и упрощенного порядка выдачи приглашений на въезд в РФ, разрешений на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к деятельности УЕФА, Российским футбольным союзом и локальной организационной структурой.
Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове в Северной столице примет три матча группы В, а также одну игру четвертьфинальной стадии турнира.