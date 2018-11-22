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Участница турнира CAFA Women’s Championship 2018

Сильнейшие футболистки Азии приехали на турнир в Ташкент

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Все игры CAFA Women’s Championship 2018 пройдут на стадионе "Миллий".

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Турнир среди женских национальных команд CAFA Women’s Championship 2018 стартует в Ташкенте под эгидой Центральноазиатской футбольной конфедерации 23 ноября.

В турнире примут участие сборные Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана и Ирана.

В результате жеребьевки сборная Узбекистана 23 ноября сыграет с представительницами Афганистана, 25 ноября - с командой Таджикистана, 27 ноября - с Ираном и 29 ноября - с Кыргызстаном.

Все соревнования будут проходить на стадионе "Миллий" в Ташкенте до 1 декабря. Все команды-участницы уже прибыли в Ташкент.

 




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