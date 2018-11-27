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Марат Бикмаев

Футболисту Бикмаеву грозит дисквалификация на несколько матчей

© ЎФА
Спорт
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Во время вчерашней игры с "Пахтакором" нападающий показал фанатам соперника неприличный жест.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Футболист Марат Бикмаев, который в матче с "Пахтакором" оформил дубль и принес победу ташкентскому "Локомотиву", может быть наказан за неприличный жест в отношении болельщиков. В Федерации футбола изучают это дело, решение будет принято в ближайшее время. Вероятно, спортсмена накажут штрафом и дисквалификацией на несколько матчей, сообщает upl.uz.

Бикмаев уже извинился за свое поведение.

"Это было глупо,  я никого не хотел обидеть. <…> Прошу прощения", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте "Локомотива".

Напомним, матч между "Локомотивом" и "Пахтакором" завершился со счетом 3:2. Ташкентский клуб стал обладателем чемпионского титула третий раз подряд.

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Теги:
футбол



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