Футболисту Бикмаеву грозит дисквалификация на несколько матчей

Во время вчерашней игры с "Пахтакором" нападающий показал фанатам соперника неприличный жест.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Футболист Марат Бикмаев, который в матче с "Пахтакором" оформил дубль и принес победу ташкентскому "Локомотиву", может быть наказан за неприличный жест в отношении болельщиков. В Федерации футбола изучают это дело, решение будет принято в ближайшее время. Вероятно, спортсмена накажут штрафом и дисквалификацией на несколько матчей, сообщает upl.uz.

Бикмаев уже извинился за свое поведение.

"Это было глупо, я никого не хотел обидеть. <…> Прошу прощения", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте "Локомотива".

Напомним, матч между "Локомотивом" и "Пахтакором" завершился со счетом 3:2. Ташкентский клуб стал обладателем чемпионского титула третий раз подряд.