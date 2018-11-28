Стало известно, как накажут футболиста Бикмаева за неприличный жест

Марат Бикмаев заплатит 20 миллионов сумов за свой поступок. Ранее он уже принес извинения фанатам соперников.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Футболист ташкентского "Локомотива" Марат Бикмаев оштрафован на 20 миллионов сумов. Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.

Бикмаев, который в матче с "Пахтакором" оформил дубль и принес победу ташкентскому "Локомотиву", показал неприличный жест в отношении фанатов соперника.

Сразу же после произошедшего спортсмен принес свои извинения, назвав свой поступок глупым, и отметил, что он никого не хотел обидеть.

Однако Комитет по этике ПФЛ, всесторонне изучив этот случай, принял решение наказать Бикмаева.

"Нельзя оправдать неприличные действия Марата Бикмаева в матче с "Пахтакором". Он как игрок национальной сборной должен быть примером для всех", — говорится в сообщении лиги.

Напомним, матч между "Локомотивом" и "Пахтакором" завершился со счетом 3:2. Ташкентский клуб стал обладателем чемпионского титула третий раз подряд.