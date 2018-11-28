В Азии назвали лучших тренеров и футболистов года: кому уступил узбекистанец

Наставник олимпийской сборной Узбекистана по футболу Равшан Хайдаров претендовал на звание лучшего тренера года среди мужских в Азиатской футбольной конфедерации.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Наставник олимпийской сборной Узбекистана по футболу Равшан Хайдаров не смог завоевать звание лучшего тренера года среди мужских в Азиатской футбольной конфедерации.

Как объявили на церемонии награждения, проходящей в Омане, лучшим тренером года среди мужских команд Азиатской футбольной конфедерации стал тренер японского клуба "Касима Антлерс" Го Оива, которому удалось в 2018 году вместе с командой выиграть Лигу Чемпионов АФК.

Ассоциация футбола Узбекистана Церемония награждения лучших футболистов и тренеров в Азии

Лучшим тренером среди женских команд признали Асако Такакура, также представляющую Японию.

Футболистом года в Азии признали Абдулкарима Хассана выступающего за за клуб "Аль-Садд" и сборную Катара. Футболисткой года в Азии стала Ван Шуан из Китая.

Напомним, под руководством Равшана Хайдарова олимпийская сборная республики в этом году выиграла чемпионат Азии среди футболистов до 23 лет и дошла до четвертьфинала Азиатских игр в Индонезии.