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Церемония награждения лучших футболистов и тренеров Азии

В Азии назвали лучших тренеров и футболистов года: кому уступил узбекистанец

Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Спорт
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Наставник олимпийской сборной Узбекистана по футболу Равшан Хайдаров претендовал на звание лучшего тренера года среди мужских в Азиатской футбольной конфедерации.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Наставник олимпийской сборной Узбекистана по футболу Равшан Хайдаров не смог завоевать звание лучшего тренера года среди мужских в Азиатской футбольной конфедерации.

Как объявили на церемонии награждения, проходящей в Омане, лучшим тренером года среди мужских команд Азиатской футбольной конфедерации стал тренер японского клуба "Касима Антлерс" Го Оива, которому удалось в 2018 году вместе с командой выиграть Лигу Чемпионов АФК.

Церемония награждения лучших футболистов и тренеров в Азии
Ассоциация футбола Узбекистана
Церемония награждения лучших футболистов и тренеров в Азии

Тренер сборной Узбекистана U23 Равшан Хайдаров
© Азиатская конфедерация футбола
Узбекистанец претендует на звание лучшего тренера года в Азии
Лучшим тренером среди женских команд признали Асако Такакура, также представляющую Японию.

Футболистом года в Азии признали Абдулкарима Хассана выступающего за за клуб "Аль-Садд" и сборную Катара. Футболисткой года в Азии стала Ван Шуан из Китая.

Напомним, под руководством Равшана Хайдарова олимпийская сборная республики в этом году выиграла чемпионат Азии среди футболистов до 23 лет и дошла до четвертьфинала Азиатских игр в Индонезии.




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