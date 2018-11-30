Японский футболист сделал прогноз для сборной Узбекистана на Кубке Азии

Экс-игрок "Пахтакора" и "Бухары" Наоя Сибамура хотел бы видеть сборные Узбекистана и Японии в финале турнира.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Сборной Узбекистана по футболу на Кубке Азии по силам выйти из группы, считает японский футболист, экс-игрок "Пахтакора" и "Бухары" Наоя Сибамура.

Узбекский футбол оставил у игрока очень яркие впечатления, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

"Футболисты ваши считаются сильными, особенно они хороши в отборе. Противостояние Узбекистана и Японии на Кубке Азии? Для меня очень важно то, что обе сборные попали в одну группу. Потому что я был футболистом этих двух стран. Сегодня в составе сборной есть футболисты, с которыми я когда-то играл в "Пахтакоре". Например, Егор Кримец. Обе сборные выйдут из группы", - заявил Сибамура.

Он добавил, что хотел бы увидеть обе команды в финале турнира.

Сибамура играл за "Пахтакор" в 2012 году и за "Бухару" в сезоне 2012-2013.

Напомним, с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет Кубок Азии, где Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.