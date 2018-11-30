Турнир боксеров на Олимпиаде-2020 заморожен из-за конфликта МОК и AIBA

Все контакты Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и оргкомитета Игр в Токио временно приостановлены.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и заморозил планы по проведению соревнований по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщается на официальном сайте МОК.

Решение принял исполком МОК в Токио.

Временно прекращены все контакты между AIBA и оргкомитетом Игр, продажа билетов, планирование тестовых соревнований, работа по составлению расписания турнира.

Создан специальный комитет по расследованию во главе с президентом Объединенного мира борьбы Ненадом Лаловичем. Комитет займется анализом отчета AIBA о проделанной работе и представленных в нем мер, расследованием и оценкой основных проблем в AIBA, изучит систему управления, этическую и финансовую деятельность ассоциации, работу судей. Комитет также составит список рекомендаций для исполкома МОК по поводу возможных санкций.

Решения исполкома МОК о заморозке контактов с AIBA и о приостановлении финансовых выплат AIBA остаются в силе. Ассоциация не будет получать деньги от МОК, пока исполком комитета не получит доказательства того, что AIBA может продолжить функционировать, соблюдая бухгалтерский принцип непрерывности деятельности, а также пока AIBA не проведет независимый аудит после внедрения новой системы управления.

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Избранный президент AIBA прибыл в Узбекистан

Напомним, в ноябре этого года президентом ассоциации избрали представителя Узбекистана Гафура Рахимова, включенного департаментом по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в санкционный список. МОК сообщил Рахимову, что его выдвижение на пост главы AIBA может повлиять на вопрос о сохранении олимпийского статуса бокса.

На выборах главы AIBA Рахимову противостоял вице-президент организации Серик Конакбаев. Однако на отчетно-выборном конгрессе ассоциации именно Рахимов получил большинство голосов.

Международная ассоциация любительского бокса (Amateur International Boxing Association), сокращенно AIBA, — ассоциация национальных боксерских федераций, основанная в 1920 году.