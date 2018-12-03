Одна, но железная: армрестлер без руки вспоминает Узбекистан с теплом

Аметхан Абдураманов лишился руки в детстве, но это не помешало ему состояться в спорте.

ТАШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Крымский татарин Аметхан Абдураманов около пяти лет назад вернулся в Крым из Узбекистана, куда в годы Великой Отечественной войны отправили его семью. Сейчас он мечтает о новых спортивных победах под флагом России и ждет получения гражданства, сообщает РИА Новости.

История чемпиона Азии по армрестлингу по прозвищу "железная рука" началась с трагедии в детстве: сильный разряд тока оставил четырехлетнего Аметхана без левой руки.

Искренние воспоминания об Узбекистане

Сейчас Аметхану 33 года, в большой спорт он попал в 16 лет, а в 24 стал чемпионом Азии. На пути к первой золотой медали парень не пропускал ни одного турнира. Молодому спортсмену пришлось не раз проявить железную волю.

"Меня никогда не жалели. Ущемленным или неполноценным себя не считаю. Попав в большой спорт, стал бороться только с олимпийцами, спортсменами без каких-либо физических увечий. Первые четыре года вылетал из всех турниров. Поражение за поражением. И каждый раз, уходя побежденным, давал себе обещание вернуться. Из года в год, работая над ошибками и своей техникой, я шел к победе, как к путеводной звезде. Многие спрашивали, что удержало на плаву в моменты отчаянья. Ответ на поверхности. Надо просто пахать", - рассказывает Аметхан.

Аметхан Абдуаримов

О жизни в Узбекистане Аметхан вспоминает с теплотой. Отмечает, что люди там искренние.

В Узбекистане он привык жить по восточному укладу, поэтому в Крыму для Абдураманова многое необычно. К тому же приходится заново искать друзей и единомышленников.

"Легкий жизненный путь мне неинтересен. Я долго учился бесстрашию не для того, чтобы спасовать и отступить. Пройти выбранный путь сможет только тот, кто верит в себя и знает, что нереального не существует. Реальность в наших руках", - говорит Аметхан.

В ожидании гражданства

Несколько лет назад Абдураманов вместе с родителями из Узбекистана переехал жить в Крым.

"Я мечтал вернуться на свою историческую родину, к истокам своих корней. Всегда приходится выбирать, и мы приняли единственно верное решение. Горд и рад, что живу на крымской земле", - говорит с особой важностью Аметхан.

Переезд омрачило отсутствие возможности получить российское гражданство в упрощенном порядке. Из-за этого двери на официальные, в том числе международные, турниры для него вот уже несколько лет закрыты. Из всех имеющихся документов на руках только вид на жительство. Аметхан готов ждать как человек, но не как спортсмен, для которого каждый год на вес золота.

"Бюрократия не позволяет получить российское гражданство так быстро, как мне бы того хотелось. Это тяжелый и трудный момент, так как потеряно много времени. Четыре года сижу на месте. Меня это волнует и беспокоит", - с горечью рассуждает он.

Когда дух превосходит тело

Дом Аметхана стоит на краю села в окрестностях Симферополя. К нему ведет узкая тропинка от скоростной трассы. На противоположном холме возвышается мечеть.

Мать Аметхана долгие годы преподавала в Ташкентском государственном медицинском институте. Преподавательское прошлое выдают интеллигентность и педагогический такт в общении. Леннуре-ханум признается, что была против спортивных увлечений сына, но одновременно тайком гордилась его силой воли и обостренным чувством справедливости.

"Он никогда не ведал страха. В восьмом классе Аметхан от верной гибели спас двух девочек, рискуя собственной жизнью, хотя на раздумье не было времени. Девочек быстрым течением реки несло к шлюзам. Мой сын не дал им утонуть, несмотря на то, что в округе было много ребят. Я горда им. Аметхан всегда настойчиво шел к своей цели", - рассказывает Леннуре-ханум.

Аметхан о себе говорит, что он обычный человек, но душа его по силе значительно превосходит тело. Сейчас он строит спортзал, чтобы на весь мир заявить о своем возвращении в большой спорт.