Модрич снова оставил Роналду и Месси без наград

Футболист "Реала" и сборной Хорватии Модрич впервые в карьере получил "Золотой мяч", который с 2008 года выигрывали только Криштиану Роналду и Лионель Месси, ранее хорват также стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Обладателем награды "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football, впервые в карьере стал полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич.

Впервые за 11 лет трофей достался не аргентинскому форварду Лионелю Месси или португальскому нападающему Криштиану Роналду, которые, начиная с 2008 года, выигрывали эту награду по пять раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #BallonDOr 🙏🏻❤️ Публикация от Luka Modric (@lukamodric10) 3 Дек 2018 в 4:57 PST

В топ-10 списка из 30 номинантов на "Золотой мяч" кроме Луки Модрича вошли Криштиану Роналду (сборная Португалии, "Реал"/"Ювентус"), Антуан Гризманн (сборная франции, "Атлетико" Мадрид), Килиан Мбаппе (сборная Франции, "Пари Сен-Жермен"), Лионель Месси (сборная Аргентины, "Барселона"), Мохамед Салах (сборная Египта, "Ливерпуль"), Рафаэль Варан (сборная Франции, "Реал" Мадрид), Эден Азар (сборная Бельгии, "Челси"), Кевин де Брёйне (сборная Бельгии, "Манчестер Сити"), Харри Кейн (сборная Англии, "Тоттенхэм").

Модрич в 2018 году в составе "Реала" стал победителем Лиги чемпионов в четвертый раз подряд, а с национальной сборной дошел до финала чемпионата мира в России и был признан лучшим игроком турнира.

"Это особенное чувство. Я счастлив, горд и польщен, – сказал Модрич, которого цитирует АФП. – В детстве у всех нас были мечты. Моя мечта была сыграть за большой клуб и выиграть крупные трофеи. "Золотой мяч" был для меня больше, чем просто мечтой, и держать в руках этот трофей – большая честь и привилегия".

В сентябре этого года Модрич также впервые в карьере стал лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), обойдя Криштиану Роналду и Мохамеда Салаха.

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.