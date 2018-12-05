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Представители ФИФА на стадионе Миллий

ФИФА профинансирует обновление стадиона "Миллий"

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Представители Международной федерации футбола (ФИФА) во время визита в Ташкент дали свои рекомендации по поэтапному обновлению арены.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) Элией Де Сантис и Леонард Гретер во время визита в Узбекистан посетили стадион "Миллий" в Ташкенте, сообщает Ассоциация футбола Узбекистана.

Гости предоставили конкретные инструкции для реализации поэтапных мер по обновлению стадиона. Проект будет финансироваться программой ФИФА Forward.

Представители ФИФА на стадионе Миллий
Ассоциация футбола Узбекистана
Представители ФИФА на стадионе "Миллий"

Семинар по программе ФИФА Forward прошел в Ташкенте 3-4 декабря. В нем участвовали представители Афганистана, Ирака, Кыргызстана, Палестины, Саудовской Аравии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, ОАЭ, Йемена и Узбекистана.

Стадион Бунёдкор в Ташкенте
© twitter / UzbekistanFF
На стадионе "Бунёдкор" дали воду и электричество
На семинаре обсуждались планы по программе FIFA Forward, участники обменялись мнениями и опытом. Координатор проекта Национальных Ассоциаций Азии и Океании Элией Де Сантис, менеджер по развитию регионального офиса Запада и Центральной Азии Эссам Аль-Сухабани, координатор регионального офиса Запада и Центральной Азии Андрей Вашкевич предоставили инструкции на тему того, как эффективно использовать все возможности по программе FIFA Forward.

Также обсуждалась программа развития национальных футбольных ассоциаций на 2019-2022 годы.

Первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов
© Федерация футбола Узбекистана
Ахмаджанов: построенный на деньги государства стадион должен служить народу
Цель программы ФИФА Forward — оптимизировать деятельность по развитию и поддержке футбола во всем мире, чтобы спорт получил широкое распространение во всех странах и все желающие могли беспрепятственно им заниматься. В рамках ежегодных перечислений на текущие расходы, предусмотренных программой, каждая национальная ассоциация ежегодно получает базовую финансовую поддержку в размере 100 000 долларов. Кроме того, ассоциация может получить до 400 000 долларов дополнительного финансирования в год.

Стадион "Миллий", который раньше носил название "Бунёдкор", был открыт в сентябре 2012 года, он вмещает 34 тысячи зрителей. В этом году арена стала народной, поскольку ранее игравший на ней футбольный клуб "Бунёдкор" так и не перевел ее на баланс клуба. Долг за использование электричества и воды на спортивном объекте составлял 100 миллионов сумов.




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