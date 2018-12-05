Кубок Азии обслужат рекордно много арбитров, среди них есть узбекистанцы

На Кубок Азии, который пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля, приглашены 60 рефери из 19 стран.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Азиатская футбольная конфедерация за месяц до старта Кубка Азии опубликовала имена арбитров, которые будут работать на турнире.

Кубок Азии, который пройдет в ОАЭ с 5 января по 1 февраля, будут обслуживать 60 рефери из 19 стран. Среди них 30 главных арбитров и 30 помощников. Все они проходили тщательный отбор и должны были продемонстрировать не только знание футбольных правил, но и отличную физическую подготовку.

Из Узбекистана на турнир приглашены Равшан Ирматов, Валентин Коваленко и Ильгис Танташев в качестве главных судей, а также Жахонгир Саидов и Абдухамидулло Расулов в качестве помощников арбитров.

Напомним, на Кубке Азии сборная Узбекистана выступит в группе F вместе с командами Японии, Омана и Туркменистана.