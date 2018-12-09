Алина Загитова осталась без золотой медали в Финале Гран-при в Канаде

ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. В канадском Ванкувере состоялся Финал Гран-при по фигурному катанию, передает РИА Новости.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова уступила японской спортсменке и выиграла серебро в женском одиночном катании.

Японка Рика Кихира набрала 233,12 балла по итогам обеих программ. В произвольной у Кихиры в чистом виде был исполнен лишь один тройной аксель из двух, но этого хватило, чтобы уверенно победить ставшую второй Загитову (226,53). У Загитовой случилась в произвольной серьезная ошибка на каскадном тулупе.

Олимпийская чемпионка волновалась.

"Было такое, да, — ответила Загитова на вопрос журналистов о волнении. — Но нужно справляться с этим. Надо еще разбираться с этим. Надо делать все на максимуме".

Бронзу завоевала другая россиянка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева (215,32).