Узбекский боксер нокаутировал соперника в первом же раунде

Баходир Жалолов триумфально закончил четвертый бой в своей профессиональной карьере.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Профессиональный боксер из Узбекистана, призер чемпионата мира Баходир Жалолов провел очередной бой, который прошел в Ла Пуэнте, штат Калифорния (США), сообщает Национальный олимпийский комитет.

На ринге в выставочном центре Industry Hills Expo Center соперником Жалолова стал американец Валентин Маркес.

Жалолов отправил соперника в нокаут в первом же раунде.

На счету Жалолова четыре боя, каждый из которых он выиграл нокаутом.

На счету Маркеса 10 боев, пять побед (два нокаута), пять поражений. Нокаут от Жалолова стал первым в карьере американца.

Ранее другой узбекский боксер Санжар Рахмонов провел очередной бой в Лас-Вегасе и одержал победу по очкам.