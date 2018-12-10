Узбекский боксер нокаутировал соперника в первом же раунде

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Профессиональный боксер из Узбекистана, призер чемпионата мира Баходир Жалолов провел очередной бой, который прошел в Ла Пуэнте, штат Калифорния (США), сообщает Национальный олимпийский комитет.
На ринге в выставочном центре Industry Hills Expo Center соперником Жалолова стал американец Валентин Маркес.
Жалолов отправил соперника в нокаут в первом же раунде.
На счету Жалолова четыре боя, каждый из которых он выиграл нокаутом.
На счету Маркеса 10 боев, пять побед (два нокаута), пять поражений. Нокаут от Жалолова стал первым в карьере американца.
Ранее другой узбекский боксер Санжар Рахмонов провел очередной бой в Лас-Вегасе и одержал победу по очкам.