Гимнастки из Узбекистана покорили всех на турнире в Эстонии

С соревнований, проходивших 8-9 декабря, в Таллине, представительницы Узбекистана ввернулись с золотыми и серебряными наградами.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Узбекистанка Сабина Ташкенбаева стала победительницей международного турнира по художественной гимнастике Christmas cup а Таллине, сообщает Национальный олимпийский комитет.

На соревнованиях, проходивших 8-9 декабря, Ташкенбаева завоевала золотые медали во всех видах программы: многоборье, в упражнениях с обручем, мячом и лентой.

Еще одна представительница Узбекистана Екатерина Фетисова завоевала серебро в упражнении с булавами. Три серебряные награды завоевала команда республики в групповых упражнениях.

Всего в турнире участвовала 341 спортсменка из 9 стран.