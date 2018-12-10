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Абсолютная победа Сабины Ташкенбаевой в Эстонии

Гимнастки из Узбекистана покорили всех на турнире в Эстонии

© НОК Узбекистана
Спорт
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С соревнований, проходивших 8-9 декабря, в Таллине, представительницы Узбекистана ввернулись с золотыми и серебряными наградами.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Узбекистанка Сабина Ташкенбаева стала победительницей международного турнира по художественной гимнастике Christmas cup а Таллине, сообщает Национальный олимпийский комитет.

На соревнованиях, проходивших 8-9 декабря, Ташкенбаева завоевала золотые медали во всех видах программы: многоборье, в упражнениях с обручем, мячом и лентой.

Еще одна представительница Узбекистана Екатерина Фетисова завоевала серебро в упражнении с булавами. Три серебряные награды завоевала команда республики в групповых упражнениях.

Всего в турнире участвовала 341 спортсменка из 9 стран.




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