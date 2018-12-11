Умид Ахмаджанов отправился в Катар на саммит ФИФА

Главными темами саммита станут подготовка к соревнованиям, финансовая поддержка ассоциаций и внедрение системы видеоповторов.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Национального Олимпийского комитета Узбекистана, первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Умид Ахмаджанов отправился в Катар для участия в саммите ФИФА, сообщает пресс-служба АФУ.

На саммите, который пройдет 11-13 декабря в столице Катара Дохе, представители пяти конфедераций ФИФА из 50 стран обсудят различные актуальные вопросы.

"Для нас важно встретиться с ассоциациями-членами ФИФА. Ожидается, что во время этих встреч они смогут услышать ответы на волнующие их вопросы. Посредством саммитов ФИФА мы пытаемся решить глобальные проблемы мирового футбола", - поделился ожиданиями президент ФИФА Джанни Инфантино.

На саммите в Катаре обсудят подготовку к соревнованиям ФИФА, заслушают доклады оргкомитета. Также будет обсуждаться финансовая поддержка футбольных ассоциаций со стороны ФИФА и практические предложения по разработке системы видеоповторов VAR.

Доха уже принимала саммит ФИФА в феврале 2017 года.