Что напишут на автобусе сборной Узбекистана на Кубке Азии

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Болельщики выбрали слоган сборной Узбекистана на Кубке Азии, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола.

Во время соревнований каждой сборной выделят отдельный автобус, на котором и будет размещен слоган.

На сайте Азиатской футбольной конфедерации прошло голосование за лучший слоган для каждой национальной команды. Для сборной Узбекистана было предложено три варианта "Сила в единстве" - "Force in unity", "Одна Азия. Одна команда. Одна мечта" - "One ASIA. One team. One dream", "Здесь мы. Узбекистан" - "Here we are. Uzbekistan".

Наибольшее количество голосов набрал слоган "Здесь мы. Узбекистан" - "Here we are. Uzbekistan". Именно он будет украшать автобус сборной во время Кубка Азии.

Для конкурентов Узбекистана по группе болельщики тоже выбрали слоганы.

Япония: "Всех уважай, никого не бойся".

Оман: "Четыре миллиона сердец, одна мечта".

Туркменистан: "Зеленое поле. Зеленая команда. Зеленый Туркменистан".

Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.