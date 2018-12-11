Что напишут на автобусе сборной Узбекистана на Кубке Азии

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Болельщики выбрали слоган сборной Узбекистана на Кубке Азии, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола.
Во время соревнований каждой сборной выделят отдельный автобус, на котором и будет размещен слоган.
На сайте Азиатской футбольной конфедерации прошло голосование за лучший слоган для каждой национальной команды. Для сборной Узбекистана было предложено три варианта "Сила в единстве" - "Force in unity", "Одна Азия. Одна команда. Одна мечта" - "One ASIA. One team. One dream", "Здесь мы. Узбекистан" - "Here we are. Uzbekistan".
Наибольшее количество голосов набрал слоган "Здесь мы. Узбекистан" - "Here we are. Uzbekistan". Именно он будет украшать автобус сборной во время Кубка Азии.
#AsianCup2019 team bus slogans for Group F: 🇯🇵 🇺🇿 🇴🇲 🇹🇲 pic.twitter.com/Rxs8p2o3jU— #AsianCup2019 (@afcasiancup) December 11, 2018
Для конкурентов Узбекистана по группе болельщики тоже выбрали слоганы.
Япония: "Всех уважай, никого не бойся".
Оман: "Четыре миллиона сердец, одна мечта".
Туркменистан: "Зеленое поле. Зеленая команда. Зеленый Туркменистан".
Кубок Азии пройдет с 5 января по 1 февраля следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах. Узбекистан выступит в группе F вместе со сборными Японии, Омана и Туркменистана.